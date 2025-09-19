Βερολίνο και Μαδρίτη πιέζουν για λύση στο ευρωπαϊκό μαχητικό SCAF έως το 2025

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ τόνισαν, σε κοινή συνέντευξη Τύπου στη Μαδρίτη, ότι θέλουν να βρεθεί λύση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα του μελλοντικού μαχητικού αεροσκάφους (SCAF) το αργότερο έως το τέλος του 2025.

«Μοιραζόμαστε την ίδια άποψη: η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική. Δεν προχωράμε στο σχέδιο αυτό», δήλωσε ο κ. Μερτς, διευκρινίζοντας ότι τόσο το Βερολίνο όσο και η Μαδρίτη βρίσκονται σε συνεννόηση με το Παρίσι για επίσπευση των διαδικασιών.

Το σημαντικότερο ευρωπαϊκό έργο άμυνας

Το πρόγραμμα SCAF είχε ανακοινωθεί το 2017 από Γερμανία και Γαλλία, με την Ισπανία να συμμετέχει αργότερα.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ε.Ε.

Ωστόσο, παραμένει καθηλωμένο λόγω διαφωνιών ανάμεσα στη γαλλική Dassault και την Airbus, η οποία εκπροσωπεί τα γερμανικά και ισπανικά συμφέροντα.

Ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε απόλυτη στήριξη στο πρόγραμμα: «Το ενδιαφέρον της Ισπανίας για το σχέδιο αυτό είναι ειλικρινές, είναι απόλυτο, αλλά με τους όρους που είχαν θέσει οι τρεις χώρες – η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία – εκ των προτέρων».