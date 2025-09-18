Logo Image

ΟΗΕ: Βέτο των ΗΠΑ σε σχέδιο άμεσης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα

REUTERS

Απαιτούσε επίσης από το Ισραήλ να άρει όλους τους περιορισμούς στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σε σχέδιο ψηφίσματος που αξίωνε την άμεση, άνευ όρων και οριστική κατάπαυση πυρός στη Γάζα και απαιτούσε επίσης από το Ισραήλ να άρει όλους τους περιορισμούς στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Στο κείμενο που συνέταξαν τα δέκα μη μόνιμα μέλη του 15μελούς Συμβουλίου Ασφαλείας υπογραμμιζόταν η απαίτηση για άμεση, αξιοπρεπή και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε από 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου που κήρυξε το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς, αυτή ήταν η έκτη φορά που οι ΗΠΑ άσκησαν βέτο σε σχέδιο ψηφίσματος για τη Γάζα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

