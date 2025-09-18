Logo Image

Ρωσία: Σεισμός 7,8 βαθμών ρίχτερ στη χερσόνησο Καμτσάτκα – Βίντεο

Κόσμος

Προειδοποίηση για τον κίνδυνο πρόκλησης τσουνάμι

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη χερσόνησο Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το επίκεντρο εντοπίζεται στα ανοικτά της ανατολικής ακτής και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα.

Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τον κίνδυνο πρόκλησης τσουνάμι.

Πρόκειται για την τρίτη δόνηση πάνω από 7 Ρίχτερ μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ωστόσο, θετικό είναι το γεγονός ότι η περιοχή είναι αραιοκατοικημένη.

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, με ανάρτησή του έκανε λόγο για μια «τρομερή σεισμική ακολουθία δεδομένου ότι η δράση δεν έπαυσε από τότε και μάλιστα με μεγάλα μεγέθη».

