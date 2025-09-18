Ρωσία: Σεισμός 7,8 βαθμών ρίχτερ στη χερσόνησο Καμτσάτκα – Βίντεο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,8 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη χερσόνησο Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το επίκεντρο εντοπίζεται στα ανοικτά της ανατολικής ακτής και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα.

Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τον κίνδυνο πρόκλησης τσουνάμι.

Πρόκειται για την τρίτη δόνηση πάνω από 7 Ρίχτερ μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ωστόσο, θετικό είναι το γεγονός ότι η περιοχή είναι αραιοκατοικημένη.

Tsunami Advisory for Aleutian Islands, Alaska (Amchitka Pass to Attu) after M7.8 quake off Kamchatka. #землетрясение #sismo No obs yet. First waves forecast at Shemya 12:20 AKDT Sep 18. Residents urged to avoid shores, heed officials, and stay alert. pic.twitter.com/ZLKV01a68r — GeoTechWar (@geotechwar) September 18, 2025

⚡️A magnitude 7.8 earthquake occurred in Petropavlovsk-Kamchatsky, — US Geological Survey. Meteorologists have warned of a tsunami threat. pic.twitter.com/kDkluKAWek — ★ᚹᛁᚲᛁᚾᚷ★‍☠️ (@SWE_RHOS) September 18, 2025

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, με ανάρτησή του έκανε λόγο για μια «τρομερή σεισμική ακολουθία δεδομένου ότι η δράση δεν έπαυσε από τότε και μάλιστα με μεγάλα μεγέθη».