Μακρόν: «Ανοιχτό» το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων στο Ισραήλ εάν δεν σταματήσει η επίθεση στη Γάζα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει «έναν μόνιμο πόλεμο» στη Γάζα, υπογραμμίζοντας ότι θα διεξαχθεί συζήτηση στη Γαλλία σχετικά με τις οικονομικές κυρώσεις κατά του Ισραήλ εάν συνεχίσει την επιχείρησή του στην Πόλη της Γάζας.

Μιλώντας στο Channel 12 ενόψει της αναμενόμενης αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους, ο Μακρόν είπε ότι η κορυφαία προτεραιότητα της Γαλλίας είναι η απελευθέρωση όλων των ομήρων και ότι «αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί».

Ακόμη, ανάφερε ότι «το Ισραήλ αποκατέστησε την αξιοπιστία του» στην περιοχή με τις στρατιωτικές του επιτυχίες μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, αλλά τώρα προκαλεί ζημιά στην εικόνα του στον ίδιο τον κόσμο.

Το Ισραήλ έχει σημειώσει «τόσες πολλές επιτυχίες» στη Γάζα, επισήμανε, προσθέτοντας: «Τώρα ας ξεκινήσουμε μια νέα φάση».

Για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Ο Εμανουέλ Μακρόν σημείωσε ότι η Γαλλία αναγνωρίζει ένα παλαιστινιακό κράτος για να απομονώσει τη Χαμάς και για να «ενεργοποιήσει μια σειρά από νέες συμπεριφορές και νέες δεσμεύσεις».

Ερωτηθείς για την πιθανότητα προσάρτησης τμημάτων της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ σε απάντηση στην αναγνώριση, ο Μακρόν διαμαρτυρήθηκρ ότι «η Δυτική Όχθη δεν έχει καμία σχέση με τη Χαμάς» και ότι επιδιώκεται να εξουδετερωθεί η πιθανότητα δύο κρατών.

Πηγή: Times of Israel