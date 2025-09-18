Βραζιλία: Το Κογκρέσο επιταχύνει την έγκριση νομοσχεδίου αμνηστίας που θα μπορούσε να συμπεριλάβει τον Μπολσονάρου

Η κάτω βουλή του Κογκρέσου της Βραζιλίας ψήφισε την ταχεία έγκριση ενός νομοσχεδίου αμνηστίας που υποστηρίχθηκε από τη δεξιά αντιπολίτευση, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει ανακούφιση για τον πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου και τους υποστηρικτές του που καταδικάστηκαν σε φυλάκιση για τον ρόλο τους στις ταραχές του 2023 μετά την εκλογική του ήττα.

Ο Μπολσονάρου, ο οποίος βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, καταδικάστηκε την περασμένη εβδομάδα από επιτροπή του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε 27 χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση για σχεδιασμό πραξικοπήματος με σκοπό την ανατροπή των εκλογών του 2022, τις οποίες έχασε από τον αριστερό πρόεδρο Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Οι γιοι και οι υποστηρικτές του έχουν διαφημίσει την νομοθετική αμνηστία ως έναν από τους πολιτικούς του δρόμους προς την ελευθερία, αν και η νομιμότητα μιας τέτοιας κίνησης παραμένει αμφιλεγόμενη. Δύο δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου έχουν ήδη υποστηρίξει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αμνηστίας σε όσους καταδικάστηκαν για σχεδιασμό πραξικοπήματος θα ήταν αντισυνταγματική.

Σε μια διαδικαστική ψηφοφορία, οι βουλευτές ψήφισαν την Τετάρτη, με διαφορά 311-163, υπέρ ενός νομοσχεδίου αμνηστίας – το οποίο δεν έχει ακόμη οριστεί – για να παρακαμφθούν οι συζητήσεις στις επιτροπές και να προχωρήσουν απευθείας σε ψηφοφορία στην ολομέλεια. Μια προκαταρκτική έκδοση του νομοσχεδίου αμνηστίας που βρίσκεται υπό συζήτηση θα χορηγούσε χάρη σε όσους συμμετείχαν σε «πολιτικές διαδηλώσεις» από τις 30 Οκτωβρίου 2022 και μετά, αλλά οι βουλευτές μπορούν να τροποποιήσουν την πρόταση πριν από την τελική ψηφοφορία.

Ο βουλευτής άφησε να εννοηθεί ότι ως υποστηρικτής θα επιδιώξει έναν συμβιβασμό, αποκλείοντας την «ευρεία, γενική και απεριόριστη» αμνηστία που ζητούν οι στενότεροι σύμμαχοι του Μπολσονάρο.

«Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι στη μέση, το οποίο μπορεί να μην ευχαριστεί την αριστερά ή τη δεξιά, αλλά που ευχαριστεί την πλειοψηφία της βουλής», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Όχι» της κυβέρνησης Λούλα σε αμνηστία

Η κυβέρνηση Λούλα έχει αντιταχθεί στην πρόταση αμνηστίας.

«Αντί να ανοίξει το δρόμο για οποιαδήποτε ειρήνευση, θα αποτελούσε προσβολή για τη Δικαιοσύνη και τη δημοκρατική συνείδηση ​​της χώρας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η υπουργός Θεσμικών Σχέσεων Γκλέισι Χόφμαν.

Πηγή: Reuters