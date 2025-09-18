Logo Image

Νετανιάχου: Οι δύο Ισραηλινοί που σκοτώθηκαν στην επίθεση στη γέφυρα Άλενμπι ήταν στρατιώτες

REUTERS/Oren Ben Hakoon

Τι είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός για το ενδεχόμενο προσάρτησης τμημάτων της Δυτικής Όχθης

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκάλυψε ότι οι δύο Ισραηλινοί που σκοτώθηκαν στην τρομοκρατική επίθεση στο πέρασμα Άλενμπι ήταν στρατιώτες.

Παραχωρώντας συνέντευξη στο Channel 14 στην Ιερουσαλήμ, ο Νετανιάχου εξέφρασε την θλίψη του την απώλεια «τεσσάρων στρατιωτών μάχης στη Ράφα και δύο στρατιωτών μάχης στη γέφυρα Άλενμπι, δύο δικών μας στρατιωτών».

Δεν υπάρχει κανένα σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος γενικά περιμένει να αναφέρει για τους θανάτους μεταξύ των στρατευμάτων μέχρι να ενημερωθούν πρώτα οι οικογένειες.

Για τη Δυτική Όχθη

Σε ερώτηση για την πιθανή προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δίστασε να απαντήσει.

«Αυτό είναι ένα από εκείνα τα ζητήματα διπλωματικών ελιγμών όπου είναι καλύτερο να μιλάς λιγότερο», είπε στη συνέντευξή του, συμπληρώνοντας: «Περιμένετε υπομονετικά».

Πηγή: Times of Israel 

