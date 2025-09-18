Logo Image

Ισραήλ: Drone των Χούθι συνετρίβη στον περίβολο ξενοδοχείου στην Εϊλάτ

Κόσμος

Βίντεο από τη στιγμή της συντριβής του

Στον περίβολο ξενοδοχείου στην ισραηλινή πόλη Ειλάτ, συνετρίβη μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύτηκε «εξ ανατολών»  λίγη ώρα αφότου ήχησαν σειρήνες συναγερμού στην περιοχή.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για επίθεση των Χούθι από την Υεμένη, ενώ μεταδίδουν βίντεο από κάμερα ασφαλείας ξενοδοχείου που κατέγραψε τη στιγμή της συντριβής του drone στον περίβολο του κτιρίου. Δεν αναφέρθηκαν θύματα, παρά μόνο ζημιές περιορισμένης έκτασης.

Από τις 18 Μαρτίου, όταν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν ξανά επιθέσεις εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι Χούθι έχουν εκτοξεύσει από την Υεμένη περισσότερους από 80 βαλλιστικούς πυραύλους και περίπου 40 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΜΠΕ

