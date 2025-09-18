Logo Image

Εμανουέλ Μακρόν: Επιστρέφουν οι κυρώσεις κατά του Ιράν

Κόσμος

Εμανουέλ Μακρόν: Επιστρέφουν οι κυρώσεις κατά του Ιράν

REUTERS/Manon Cruz/Pool

Τι είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας μιλώντας σε ισραηλινό μέσο ενημέρωσης

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν λέει ότι οι κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών θα επιβληθούν εκ νέου στο Ιράν μέχρι το τέλος του μήνα, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει λάβει σοβαρή θέση στις συνομιλίες της με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις για την αποτροπή τους.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο ισραηλινό Channel 12 News, το οποίο δημοσιεύει μια προεπισκόπηση των δηλώσεών του πριν από την πλήρη μετάδοση της συνέντευξης αργότερα απόψε.

Ερωτηθείς αν θα εφαρμοστεί ο λεγόμενος μηχανισμός snapback, απάντησε: «Ναι. Νομίζω πως ναι, επειδή τα τελευταία νέα από τους Ιρανούς δεν είναι σοβαρά».

Πηγή: Reuters

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube