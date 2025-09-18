Εμανουέλ Μακρόν: Επιστρέφουν οι κυρώσεις κατά του Ιράν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν λέει ότι οι κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών θα επιβληθούν εκ νέου στο Ιράν μέχρι το τέλος του μήνα, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει λάβει σοβαρή θέση στις συνομιλίες της με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις για την αποτροπή τους.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο ισραηλινό Channel 12 News, το οποίο δημοσιεύει μια προεπισκόπηση των δηλώσεών του πριν από την πλήρη μετάδοση της συνέντευξης αργότερα απόψε.

Ερωτηθείς αν θα εφαρμοστεί ο λεγόμενος μηχανισμός snapback, απάντησε: «Ναι. Νομίζω πως ναι, επειδή τα τελευταία νέα από τους Ιρανούς δεν είναι σοβαρά».

Πηγή: Reuters