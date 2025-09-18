Logo Image

Γαλλία: «Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο» διαδηλωτές κατά της δημοσιονομικής λιτότητας, σύμφωνα με το συνδικάτο CGT

Κόσμος

Γαλλία: «Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο» διαδηλωτές κατά της δημοσιονομικής λιτότητας, σύμφωνα με το συνδικάτο CGT

REUTERS/Abdul Saboor

Μαζική συμμετοχή στις διαδηλώσεις κατά των περικοπών

«Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι» σε ολόκληρη τη Γαλλία συμμετείχαν στις διαδηλώσεις που διοργανώθηκαν σήμερα από τις οκτώ συνδικαλιστικές ενώσεις της χώρας, σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν τις δημοσιονομικές επιλογές του νέου πρωθυπουργού, ανακοίνωσε το συνδικάτο CGT.

Αυτός ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από εκείνον της τελευταίας μεγάλης κινητοποίησης κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, τον Ιούνιο του 2023, όπου είχαν λάβει μέρος 900.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την ίδια συνδικαλιστική ένωση.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

