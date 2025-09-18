Ντιέλα: Η πρώτη υπουργός ρομπότ υπερασπίζεται τον εαυτό της εν μέσω χάους στην αλβανική βουλή

Η συνεδρίαση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Δύο βουλευτές πέταξαν αντίτυπα του Συντάγματος και του Κανονισμού λειτουργίας του κοινοβουλίου προς τον Ράμα. Παρά τις προσδοκίες για μακρά συζήτηση, η διαδικασία διεκόπη μόλις μετά από 20 λεπτά.

Το χάος στην αλβανική βουλή σημειώθηκε κατά την παρουσίαση του πρώτου ρομπότ με Τεχνητή Νοημοσύνη που ορίστηκε την περασμένη εβδομάδα, υπουργός για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων, από τον Έντι Ράμα.

«Δεν είμαι εδώ για να αντικαταστήσω τους ανθρώπους, αλλά για να τους βοηθήσω», πρόλαβε να πει – προτού αρχίσουν οι εκσφενδονισμοί – η Diella απευθυνόμενη μέσω βίντεο, στους βουλευτές, ως γυναίκα ντυμένη με παραδοσιακή αλβανική φορεσιά.

«Κάποιοι με έχουν αποκαλέσει “αντισυνταγματική” επειδή δεν είμαι άνθρωπος», δήλωσε η τεχνητή νοημοσύνη — με το όνομα Ντιέλα, που σημαίνει «ήλιος» στα αλβανικά.

«Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι ο πραγματικός κίνδυνος για τα συντάγματα δεν ήταν ποτέ οι μηχανές, αλλά οι απάνθρωπες αποφάσεις των εξουσιαστών», είπε το bot.

Η ένταση κλιμακώθηκε, καθώς βουλευτές της αντιπολίτευσης χτυπούσαν τα έδρανα φωνάζοντας: «Μη γελοιοποιείτε το κοινοβούλιο». Ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκο Πελέσι, αφαίρεσε τον λόγο από τον βουλευτή Κλέβις Μπαλιού, που αμφισβητούσε τη νομιμότητα της θητείας της Diella, φωνάζοντας: «Είναι ντροπή».

Ο Ράμα προειδοποίησε ότι θα ξεκινήσει άμεσα η ψηφοφορία, η οποία τελικά ολοκληρώθηκε με 82 ψήφους υπέρ. Οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν, με τους πρώην υπουργούς Γκασμέντ Μπάρντι και Φιντρέλ Κρέκα να πετούν αντίτυπα Συντάγματος και Κανονισμού. Η συνεδρίαση διεκόπη με παρέμβαση της φρουράς.

«Ποιος θα ελέγχει τη Ντιέλα»;

Την περασμένη εβδομάδα, ο Αλβανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επιφορτιστεί με όλες τις αποφάσεις σχετικά με τους δημόσιους διαγωνισμούς ώστε να είναι «100% απαλλαγμένοι από φαινόμενα διαφθοράς και κάθε δημόσιο κονδύλι που υποβάλλεται στη διαδικασία προσφοράς να είναι απόλυτα διαφανές».

«Ποιος θα ελέγχει τη Ντιέλα; Είναι αντισυνταγματική και το Δημοκρατικό Κόμμα θα παραπέμψει το θέμα στο Συνταγματικό Δικαστήριο», είπε,ο πρώην πρωθυπουργός και ηγέτης της αντιπολίτευσης Σάλι Μπερίσα

Η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι καθοριστική για την προσπάθεια της Αλβανίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ράμα φιλοδοξεί να οδηγήσει τη βαλκανική χώρα των 2,8 εκατομμυρίων κατοίκων στην Ένωση, έως το 2030.

naftemporiki.gr