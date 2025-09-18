Η Φινλανδία λέει ότι οι ΗΠΑ δεν αποσύρονται από τη στρατιωτική συνεργασία τους

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι δεσμευμένες στην εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας με τη Φινλανδία, δήλωσε την Πέμπτη ο Φινλανδός υπουργός Άμυνας Άντι Χάκκανεν, παρά τα σχέδια των ΗΠΑ να μειώσουν τις επιχειρήσεις τους αλλού στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Η Φινλανδία, η οποία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 2023 σε απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην άλλη γειτονική της Ουκρανία το 2022, έχει μια διμερή Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας με τις ΗΠΑ, η οποία παρέχει στον αμερικανικό στρατό ανεμπόδιστη πρόσβαση σε 15 εγκαταστάσεις και περιοχές στη Φινλανδία.

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους μαζί μας», δήλωσε ο Χάκκανεν στο Reuters επί του αντιτορπιλικού πυραύλων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, USS Bainbridge, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στο Ελσίνκι ενόψει μιας κοινής άσκησης του ΝΑΤΟ στη Βαλτική Θάλασσα την επόμενη εβδομάδα.

Οι δηλώσεις του Χάκκανεν έρχονται μετά από μια πίεση των νότιων γειτόνων της Φινλανδίας, Εσθονίας, Λετονίας και Λιθουανίας, να σώσουν ένα σημαντικό πρόγραμμα βοήθειας ασφαλείας των ΗΠΑ από περικοπές του Πενταγώνου, καθώς ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακολουθεί την εξωτερική του πολιτική «Πρώτα η Αμερική».

Τα τρία κράτη της Βαλτικής κάλεσαν το Κογκρέσο των ΗΠΑ να διασώσει την Πρωτοβουλία Ασφάλειας της Βαλτικής, η οποία ξεκίνησε το 2020 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Προέδρου Τραμπ ως απάντηση στις αυξανόμενες απειλές ασφαλείας στην περιοχή μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2014.

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν να αποσυρθούν από τη διμερή συμφωνία»

Ο Χάκκανεν δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν να αποσυρθούν από τη διμερή συμφωνία με τη Φινλανδία, η οποία παρέχει στις ΗΠΑ ευρύτερη πρόσβαση και ορατότητα στην περιοχή της Αρκτικής.

«Από την πλευρά μας, σε διμερές επίπεδο, τα ζητήματα προχωρούν πολύ έντονα και βαθιά σε όλους τους τομείς της αμυντικής συνεργασίας: υλικό, εκπαίδευση, επιχειρησιακός σχεδιασμός, εφαρμογή της συμφωνίας DCA», είπε.

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ έχει στενούς δεσμούς με τον Τραμπ και επισκέφθηκε το κτήμα του στο Μαρ-α-Λάγκο τον Μάρτιο. Ο Τραμπ δήλωσε τότε ότι προσβλέπει στην ενίσχυση των δεσμών.

Ο διοικητής του USS Bainbridge, Πλοίαρχος Ρεϊμόντ Μίλερ, χαρακτήρισε τους διμερείς δεσμούς με τη Φινλανδία «πολύ ισχυρούς», αλλά πρόσθεσε ότι η απόσυρση των ΗΠΑ δεν είχε υλοποιηθεί με κανέναν τρόπο πουθενά στην ανατολική πλευρά.

«Δεν έχω δει στην καριέρα μου καμία ένδειξη ότι η ικανότητά μας να συνεργαζόμαστε με το ΝΑΤΟ οπουδήποτε στην (ανατολική) πλευρά είχε επιβραδυνθεί καθόλου», δήλωσε στο Reuters.

Πηγή: Reuters