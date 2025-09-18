Πούτιν: Πάνω από 700.000 Ρώσοι στρατιώτες στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία

Περισσότεροι από 700.000 Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή του μετώπου της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Πούτιν έκανε το σχόλιο κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνάντησης με κορυφαίους Ρώσους βουλευτές.

Εντωμεταξύ, νέα πλήγματα σε σιδηροδρομικές υποδομές πραγματοποίησαν ρωσικές δυνάμεις στην κεντρική Ουκρανία, όπως δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με ανάρτηση του περιφερειακού κυβερνήτη Βολοντίμιρ Κοχούτ στο Telegram, στην περιοχή Μίρχοροντ, επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος και να ξεσπάσουν πυρκαγιές. Η ουκρανική κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia δήλωσε ότι από την επίθεση διεκόπη προσωρινά η ηλεκτροδότηση σε διάφορους σταθμούς και προκλήθηκαν καθυστερήσεις έως και τρεις ώρες στα δρομολόγια επιβατικών τρένων.

Οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούν τους τελευταίους μήνες ουκρανικές σιδηροδρομικές υποδομές, πραγματοποιώντας επιθέσεις μεταξύ άλλων σε κόμβους στις περιφέρειες του Χαρκόβου και του Ντονέτσκ και προκαλώντας προβλήματα στην περιφέρεια Κιρόβοχραντ.

Πηγή: ΑΜΠΕ