Ταγιάνι: Η Ιταλία δηλώνει ανοιχτή σε εμπορικές κυρώσεις της ΕΕ κατά του Ισραήλ, εφόσον δεν επηρεάζονται οι πολίτες

Η Ιταλία είναι ανοιχτή στο να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής εμπορικών κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ισραήλ, εφόσον αυτές δεν επηρεάζουν τον άμαχο πληθυσμό, δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

Απευθυνόμενος στην ιταλική Γερουσία, ο Ταγιάνι δήλωσε επίσης ότι η Ρώμη τάχθηκε υπέρ των κυρώσεων κατά των Ισραηλινών υπουργών που έχουν «απαράδεκτες» θέσεις για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να περιορίσει τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με το Ισραήλ και να επιβάλει κυρώσεις στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και στον υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, καθώς και στους βίαιους εποίκους της Δυτικής Όχθης. Η εφαρμογή των μέτρων θα απαιτήσει την υποστήριξη των περισσότερων μελών του μπλοκ των 27 κρατών.

Πηγή: Reuters