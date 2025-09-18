Τραμπ: Ο Πούτιν με απογοήτευσε – Ο Κερκ είχε πιθανότητες να γίνει πρόεδρος

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν τέλος σε επτά πολέμους, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τις κοινές του δηλώσεις με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως η επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία έχει γίνει πιο περίπλοκη απ’ όσο περίμενε και πρόσθεσε πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «πραγματικά με απογοήτευσε».

Πάντως, ερωτηθείς αν ήταν λάθος η συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι».

US President Donald Trump says Russian President Vladimir Putin has “let me down” when commenting on the war in Ukraine. Trump and Sir Keir Starmer are holding a news conference – follow live: https://t.co/fFS7gc9jXN Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/D9LbB2RXmH — Sky News (@SkyNews) September 18, 2025

«Να απελευθερωθούν άμεσα οι όμηροι»

Είπε επίσης ότι ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα είναι σύνθετος και υπογράμμισε ότι οι όμηροι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι άμεσα.

«Θέλουμε να σταματήσει η αιματοχυσία» τόνισε, καταλογίζοντας στη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τους ομήρους ως «ασπίδα».

O Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε πως εκείνος και ο Ντόναλντ Τραμπ «συμφωνούν απόλυτα» στην ανάγκη ενός ισραηλινο-παλαιστινιακού ειρηνευτικού οδικού χάρτη, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως διαφωνεί με χώρες που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως κράτος.

«Διαφωνώ με τον πρωθυπουργό (Στάρμερ) σε αυτό, μία από τις λίγες διαφωνίες μας, στην πραγματικότητα» τόνισε ο Τραμπ.

«Ο Κερκ είχε πιθανότητες να γίνει πρόεδρος»

Αναφερόμενος στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο Τραμπ είπε ότι επρόκειτο για έναν σπουδαίο νέο, με λαμπρό μέλλον.

Trump: I told Charlie Kirk that he had a good shot of being President one day. pic.twitter.com/si1Z5bzF8Q — Clash Report (@clashreport) September 18, 2025

«Ορισμένοι πίστευαν ότι θα μπορούσε να γίνει ακόμη και πρόεδρος. Του είχα πει ότι ότι είχε πολλές πιθανότητες να γίνει πρόεδρος μια μέρα» ανέφερε.