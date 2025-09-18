Logo Image

Τραμπ: Ο Πούτιν με απογοήτευσε – Ο Κερκ είχε πιθανότητες να γίνει πρόεδρος

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα είναι σύνθετος και υπογράμμισε ότι οι όμηροι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι άμεσα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν τέλος σε επτά πολέμους, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τις κοινές του δηλώσεις με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως η επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία έχει γίνει πιο περίπλοκη απ’ όσο περίμενε και πρόσθεσε πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «πραγματικά με απογοήτευσε».

Πάντως, ερωτηθείς αν ήταν λάθος η συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι».

«Να απελευθερωθούν άμεσα οι όμηροι»

Είπε επίσης ότι ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα είναι σύνθετος και υπογράμμισε ότι οι όμηροι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι άμεσα.

«Θέλουμε να σταματήσει η αιματοχυσία» τόνισε, καταλογίζοντας στη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί τους ομήρους ως «ασπίδα».

O Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε πως εκείνος και ο Ντόναλντ Τραμπ «συμφωνούν απόλυτα» στην ανάγκη ενός ισραηλινο-παλαιστινιακού ειρηνευτικού οδικού χάρτη, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως διαφωνεί με χώρες που αναγνωρίζουν την Παλαιστίνη ως κράτος.

«Διαφωνώ με τον πρωθυπουργό (Στάρμερ) σε αυτό, μία από τις λίγες διαφωνίες μας, στην πραγματικότητα» τόνισε ο Τραμπ.

«Ο Κερκ είχε πιθανότητες να γίνει πρόεδρος»

Αναφερόμενος στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ο Τραμπ είπε ότι επρόκειτο για έναν σπουδαίο νέο, με λαμπρό μέλλον.

«Ορισμένοι πίστευαν ότι θα μπορούσε να γίνει ακόμη και πρόεδρος. Του είχα πει ότι ότι είχε πολλές πιθανότητες να γίνει πρόεδρος μια μέρα» ανέφερε.

