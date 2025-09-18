Ντόναλντ Τραμπ – Κιρ Στάρμερ: Ενα απίθανο, αταίριαστο δίδυμο

Εκ διαμέτρου αντίθετοι πολιτικά αλλά με μια εξαιρετική χημεία μεταξύ τους.

Ντόναλντ Τραμπ και Κιρ Στάρμερ, έχουν δημιουργήσει μια παράξενα θερμή σχέση που δημιουργεί σε πολλούς από τους συμβούλους τους -και όχι μόνο- αυξημένες ελπίδες ότι τα πολλά και ακανθώδη ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων θα έχουν καλή ή έστω καλύτερη κατάληξη της αναμενόμενης.

Φάνηκε άλλωστε και στη σημερινή συνέντευξη Τύπου. Ακόμη και όταν ο Τραμπ διαφωνούσε με τον Στάρμερ, ο τόνος ήταν πιο κοντά στο «sυμφωνούμε ότι διαφωνούμε», ενώ το BBC σχολιάζει ότι η πιο σκηρή ρητορική που υιοθέτησε ο Τραμπ κατά του Πούτιν, μπορεί να πιστωθεί στον Βρετανό πρωθυπουργό.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου -και είναι περισσότεροι του ενός- περιέγραψαν τη σχέση μεταξύ των δύο ηγετών στο Politico, σκιαγραφώντας περίπου μια εικόνα «απίθανου διδύμου» όπου ο καθένας καταφέρνει να μετριάζει τις απόψεις του άλλου.

«Υπάρχουν πολλοί που λένε: Ο Στάρμερ είναι πιο φιλελεύθερος, ο Τραμπ πιο συντηρητικός. Ωστόσο αμφότεροι μοιράζονται τις ίδιες απόψεις για το πώς μπορούν να συνεργαστούν. Ο δε Αμερικανός πρόεδρος είναι πολύ ανοιχτός στο να ακούσει τις απόψεις του Στάρμερ, ανεξάρτητα από την πολιτική ιδεολογία του», δήλωσε στο Pολιτιψο σε αποκλειστική συνέντευξη ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ.

Η απροσδόκητα θερμή σχέση του Στάρμερ με τον Τραμπ προσφέρει ένα μοντέλο στους Ευρωπαίους ηγέτες που απεγνωσμένα προσπαθούν να… κρατήσουν τον Τραμπ σε καλή διάθεση, καθώς πιέζουν για μεγαλύτερη συνεργασία στο θέμα της Ουκρανίας αλλά και στο ζήτημα των υψηλών δασμών που είναι το σήμα κατατεθέν της κυβέρνησής του.

Δεν του κάνει διάλεξη

Ο Γουίτκοφ, στον οποίο έχει ανατεθεί μεταξύ άλλων να φέρει σε πέρας ειρηνευτικές συμφωνίες στην Ουκρανία και τη Γάζα, έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις και με τους δύο άνδρες.

«Δεν έχω ακούσει ποτέ τον Στάρμερ να δίνει διάλεξη. Αλλα δεν τον ακούω να είναι και συγκαταβατικός», είπε.

«Και ο πρόεδρος, παρεμπιπτόντως, ανταποδίδει εξίσου αυτόν τον σεβασμό».

Έτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δηλώνει ότι στην αρχή της δεύτερης θητείας Τραμπ, η μεγαλύτερη ανησυχία του ήταν το πώς οι παγκόσμιοι ηγέτες θα συγχρωτιζόταν με Αμερικανό Πρόεδρο.

Μετριάζοντας απόψεις

Ο Στάρμερ ήταν τόσο πολιτικά διαφορετικός που η αμερικανική κυβέρνηση δεν περίμενε μια θετική σχέση.

«Αλλά έχουν γίνει ένα απίθανο δίδυμο», εκτιμά ο ίδιος αξιωματούχος.

Ο Γουίτκοφ έχει δει τόσο τον Τραμπ όσο και τον Στάρμερ να «μετριάζουν» τις απόψεις τους ακούγοντας ο ένας τον άλλον.

«Και οι δύο καταλήγουν να προσαρμόζονται. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάνουν παραχωρήσεις. Σημαίνει όμως ότι τροποποιούν τη διαδικασία με την οποία σκέφτονται να λάβουν μια απόφαση».

Και όλο αυτό συνιστά μια έντονη διαφοροποίηση από την επιθετική στάση που συχνά υιοθετεί ο Τραμπ που -ας μην ξεχνάμε- έχει κατα καιρούς ισχυριστεί ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι ΗΠΑ έχουν τύχει κακής συμπεριφοράς και έλλειψης σεβασμού από τους συμμάχους τους.

Ομως, η έμπλεη μεγαλοπρέπειας ιστορική του επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο δείχνει πόσο πολύ έχουν αλλάξει τα πράγματα, σχολιάζει το Politico.

Mε τον Στάρμερ να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να κάνει τον Τραμπ να νιώσει ότι η φωνή του (επιτέλους) ακούγεται.

Γιατί δεν το σκέφτεσαι έτσι;

«Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις που άκουσα τον πρόεδρο να λέει στον πρωθυπουργό:

«Γιατί δεν το σκέφτεσαι έτσι;». Και ακούω τον Στάρμερ να το αποδέχεται και να λέει: «Ασε με να το σκεφτώ λίγο», περιγράφει ο Γουίτκοφ.

Υπάρχει μια «άνεση» στη σχέση τους, εξηγεί ο ίδιος, που είναι «αποτέλεσμα πραγματικής φιλίας».

Φιλία

Την ίδια λέξη, «φιλία», χρησιμοποίησαν ακόμη δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου για να περιγράψουν τη σχέση των δύο ανδρών.

Ένας από αυτούς κατέθεσε το εξής: «Ο Τραμπ μερικές φορές ενοχλεί τον Στάρμερ για θέματα ενέργειας, ειδικά για τους ανεμόμυλους. Αλλά βρήκαν κοινό έδαφος στην πυρηνική ενέργεια. Έτσι, θα ασχοληθούν με αυτά τα πράγματα. Και τίποτα από αυτά δεν τους εμποδίζει να συνεργαστούν».