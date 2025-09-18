Logo Image

Προειδοποίηση Ισραήλ προς Λίβανο για επικείμενες επιθέσεις σε θέσεις της Χεζμπολάχ

REUTERS/Mohammed Yassin

Ο IDF δημοσίευσε χάρτες που δείχνουν τις θέσεις των τοποθεσιών και των κτιρίων που θα στοχοποιηθούν

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποίηση προς τους κατοίκους αρκετών πόλεων στο νότιο Λίβανο ενόψει των αεροπορικών επιδρομών εναντίον υποδομών της Χεζμπολάχ.

«Στο εγγύς μέλλον, ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί σε στρατιωτικές υποδομές που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ σε όλο τον νότιο Λίβανο, σε απάντηση στις απαγορευμένες προσπάθειές του να ανασυγκροτήσει τις δραστηριότητές του στην περιοχή», προειδοποιεί ο Συνταγματάρχης Αβιτσάι Αντράεε, εκπρόσωπος των IDF στα αραβικά.

Ο IDF δημοσίευσε χάρτες που δείχνουν τις θέσεις των τοποθεσιών και των κτιρίων που θα στοχοποιηθούν στις πόλεις Mays al-Jabal, Kfar Tebnit και Dibbin.

«Για την ασφάλειά σας, είστε υποχρεωμένοι να εκκενώσετε αμέσως αυτά τα κτίρια και τα παρακείμενα κτίρια και να κρατήσετε αποστάσεις από αυτά τουλάχιστον 500 μέτρα», τόνισε ο Αντράεε.

Οι προειδοποιήσεις εκκένωσης από το Ισραήλ πριν από τις επιθέσεις στον Λίβανο είναι σχετικά σπάνιες από την κατάπαυση του πυρός του Νοεμβρίου 2024. Η τελευταία τέτοια προειδοποίηση εκδόθηκε τον Ιούνιο πριν από τις επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Πηγή: Times of Israel 

