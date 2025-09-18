Ζαχάροβα: «Προπαγάνδα» η έκθεση του Γέιλ για τα περί στρατιωτικής εκπαίδευσης παιδιών από την Ουκρανία

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε την Πέμπτη έκθεση της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Γέιλ σχετικά με την αναγκαστική επανεκπαίδευση απελαθέντων Ουκρανών παιδιών, χαρακτηρίζοντάς την ως αντιεπιστημονική προπαγάνδα, γεμάτη κατασκευασμένες ιδέες και βασισμένη σε αμφισβητήσιμα δεδομένα.

Η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Γέιλ ανέφερε σε έκθεσή της ότι είχε εντοπίσει περισσότερες από 210 τοποθεσίες όπου Ουκρανόπουλα έχουν μεταφερθεί για στρατιωτική εκπαίδευση, κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλες αναγκαστικές επανεκπαιδεύσεις από τη Ρωσία, στο πλαίσιο ενός προγράμματος απελάσεων μεγάλης κλίμακας.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η έκθεση φαινόταν να είναι προπαγάνδα και ότι η Ρωσία είχε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο συλλογής των δεδομένων.

Πηγή: Reuters