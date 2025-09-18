Λ. Λιακάκος στη «N»: «Κουρελόχαρτο» το Ανθρωπιστικό Δίκαιο στη Γάζα

«Το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο δυστυχώς έχει γίνει ένα κουρελόχαρτο στη Γάζα» τόνισε ο Διδάκτωρ Διεθνούς Δικαίου Λυκούργος Λιακάκος, μιλωντας στο κανάλι της Ναυτεμπορικής για την επιχείρηση εκτοπισμού των Παλαιστινίων που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Περιγράφοντας όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Γάζα, ο κ. Λιακάκος ανέφερε ότι υπάρχει συλλογική τιμωρία κι αντίποινα κατά των αμάχων, ενώ σημειώνεται μαζικός εκτοπισμός. Όπως συμπλήρωσε, έχουμε την εργαλειοποίηση της πείνας ως όπλο, έχουμε την μη τήρηση των αρχών της αναλογικότητας στη διάκριση στόχων – αμάχων και προφύλαξης των αμάχων από επιθέσεις.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «αέναη ομηρία δυστυχισμένων ανθρώπων και χρήση τους ως ασπίδες», ενώ παράλληλα δήλωσε πως για αυτήν την κατάσταση φέρουν τεράστια ευθύνη οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Αραβικά κράτη του Κόλπου.

Τέλος, ο κ. Λιακάκος προειδοποίησε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο «μηδέν» και τόνισε ότι το Ισραήλ χρειάζεται να εξομαλύνει τις σχέσεις του με τις χώρες του Κόλπου.