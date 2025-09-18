Logo Image

Ζελένσκι: Σε αντεπίθεση ο ουκρανικός στρατός στο ανατολικό μέτωπο

Κόσμος

REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo

Ο Ουκρανός πρόεδρος περιέγραψε τις μάχες ως σφοδρές

Ο στρατός της Ουκρανίας διεξάγει επιχείρηση αντεπίθεσης εναντίον των ρωσικών δυνάμεων στο ανατολικό μέτωπο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι περιέγραψε τις μάχες ως σφοδρές στην περιοχή Ντομπροπίλια και Ποκρόφσκ στην περιοχή του Ντονέτσκ.

«Στην πραγματικότητα, οι δυνάμεις μας στερούν από τον κατακτητή την ευκαιρία να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη επιθετική επιχείρηση, την οποία σχεδίαζαν εδώ και πολύ καιρό και στην οποία βασίζονταν», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του.

Πηγή: ΑΜΠΕ

