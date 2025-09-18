Η Τουρκία απειλεί την Κύπρο με «αποσταθεροποίηση» αν προμηθευτεί ισραηλινό σύστημα αεράμυνας

Η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις πληροφορίες που δημοσίευσε η Κύπρος για την προμήθεια ενός ισραηλινού συστήματος αεράμυνας, δήλωσαν Τούρκοι αξιωματούχοι την Πέμπτη, προειδοποιώντας ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την «εύθραυστη ισορροπία» στο διαιρεμένο νησί.

Αξιωματούχοι του τουρκικού υπουργείου Άμυνας εξέφρασαν ανησυχίες για αναφορές που υποδηλώνουν ότι ένα ολοκληρωμένο σύστημα αεράμυνας Barak MX, ισραηλινής κατασκευής, είχε παραδοθεί στην Κύπρο. Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας σύμφωνα με τους κυβερνητικούς κανονισμούς, δήλωσαν ότι οι συνεχιζόμενες προσπάθειες εξοπλισμών της Κύπρου θα απειλούσαν την ειρήνη και τη σταθερότητα στο νησί και ενδέχεται να οδηγήσουν σε «επικίνδυνες συνέπειες».

Ποια η λειτουργία του ισραηλινού συστήματος αεράμυνας

Το ισραηλινό επίγειο σύστημα είναι ικανό να αναχαιτίζει ταυτόχρονα πυραύλους, drones και αεροσκάφη από απόσταση έως και 150 χιλιομέτρων. Η ανάπτυξή του θα σηματοδοτούσε μια σημαντική αναβάθμιση της αμυντικής ασπίδας της Κύπρου, η οποία μέχρι πρόσφατα αποτελούνταν μόνο από όπλα της σοβιετικής εποχής, όπως το πυραυλικό σύστημα BUK M1-2.

Ο υπουργός Άμυνας της Κύπρου, Βασίλης Πάλμας, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Associated Press πέρυσι ότι η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας είναι κρίσιμη για το νησιωτικό έθνος, το οποίο βρίσκεται κοντά στη σπαρασσόμενη από τον πόλεμο Μέση Ανατολή.

Η Τουρκία θεωρεί την ανάπτυξη του ισραηλινού συστήματος ως απειλή για την ασφάλεια.

Το 1997, τα σχέδια της Κύπρου για την ανάπτυξη ρωσικής κατασκευής πυραύλων αεράμυνας S-300 πυροδότησαν μια αντιπαράθεση με την Τουρκία, η οποία απείλησε με στρατιωτική δράση. Οι εντάσεις αποκλιμακώθηκαν αφού η Κύπρος συμφώνησε να μεταφέρει τους πυραύλους στην Ελλάδα.

Οι αξιωματούχοι της άμυνας δήλωσαν ότι η Τουρκία παραμένει προσηλωμένη στην προστασία της ασφάλειας των Τουρκοκυπρίων, προσθέτοντας, χωρίς να επεκταθούν, ότι λαμβάνονται κάθε είδους μέτρα για την εξασφάλιση της ασφάλειάς τους.

Πηγή: AP