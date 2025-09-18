Το ζεύγος Μακρόν θα παράσχει «επιστημονικές» αποδείξεις ότι η Μπριζίτ είναι γυναίκα

Φωτογραφικά και επιστημονικά τεκμήρια προκειμένου να αποδείξουν ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι γυναίκα, πρόκειται να παράσχει σε αμερικανικό δικαστήριο το ζεύγος Μακρόν.

Δικηγόρος του ζεύγους λέει ότι ο Γάλλος πρόεδρος και η κυρία Μακρόν θα παρουσιάσουν τα έγγραφα στο πλαίσιο αγωγής για δυσφήμιση που έχουν ασκήσει εναντίον της δεξιάς influencer Κάντας Όουενς, η οποία δημοσιοποιεί εδώ και καιρό την πεποίθησή της ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας.

Οι δικηγόροι της Όουενς απάντησαν με αίτημα απόρριψης της αγωγής.

Μιλώντας στο BBC, ο δικηγόρος των Μακρόν στην συγκεκριμένη υπόθεση, Τομ Κλερ, δήλωσε ότι η κυρία Μακρόν θεώρησε τους ισχυρισμούς «απίστευτα ενοχλητικούς» και ότι διασπούν την προσοχή του Γάλλου Προέδρου.

Τον επηρεάζει αρνητικά

«Δεν θέλω να υπονοήσω ότι αυτό με κάποιο τρόπο τον έχει καταβάλει. Αλλά όπως σε οποιονδήποτε προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ καριέρας και οικογενειακής ζωής, όταν η οικογένειά σου δέχεται επίθεση, αυτό σε επηρεάζει αρνητικά. Και δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ο πρόεδρος μιας χώρας, είναι και απρόσβλητος.

Ο Κλερ είπε ότι θα υπάρξουν «μαρτυρίες εμπειρογνωμόνων που θα είναι επιστημονικού χαρακτήρα» και παρότι δεν σκοπεύει να αποκαλύψει, σε αυτό το στάδιο, την ακριβή φύση των μαρτυριών, είπε ότι το ζευγάρι είναι έτοιμο να αποδείξει πλήρως «τόσο γενικά όσο και συγκεκριμένα» ότι οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς.

Απίστευτα ενοχλητικό

«Είναι απίστευτα ενοχλητικό να σκέφτεσαι ότι πρέπει να υποβληθείς σε δοκιμασία για να παρουσιάσεις τέτοιου είδους αποδείξεις», πρόσθεσε ο δικηγήρος.

«Είναι μια διαδικασία την οποία θα πρέπει να υποστεί δημόσια. Αλλά είναι πρόθυμη να το κάνει. Είναι αποφασισμένη να κάνει ό,τι χρειάζεται για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα».

Και φωτογραφίες στο δικαστήριο

Ερωτηθείς εάν οι Μακρόν θα δώσουν και φωτογραφίες της Μπριζίτ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της και της ανατροφής των παιδιών της, ο δικηγόρος του ζεύγους απάντησε ότι αυτές οι φωτογραφίες υπάρχουν και θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο στο πλαίσιο συγκεκριμένων κανόνων.

Η Όουενς, πρώην σχολιάστρια του συντηρητικού αμερικανικού μέσου Daily Wire, και με έχει εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άνδρας.

Τον Μάρτιο του 2024, ισχυρίστηκε ότι θα στοιχημάτιζε «ολόκληρη την επαγγελματική της φήμη» στον ισχυρισμό της.

Το εν λόγω επιχείρημα ξεκίνησε αρχικά από περιθωριακούς διαδικτυακούς ιστότοπους πριν από αρκετά χρόνια, κυρίως μέσω ενός βίντεο στο YouTube του 2021 από τις Γαλλίδες bloggers Amandine Roy και Natacha Rey.

Οι Μακρόν έχουν ήδη κερδίσει μια υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης στη Γαλλία εναντίον των bloggers το 2024, αλλά η απόφαση ανετράπη το 2025 για λόγους ελευθερίας της έκφρασης και όχι για τη ουσία της υπόθεσης.

Τον Ιούλιο, οι Μακρόν κατέθεσαν αγωγή κατά της Όουενς στις ΗΠΑ. Ισχυρίζονται ότι «αγνόησε όλα τα αξιόπιστα στοιχεία που διαψεύδουν τον ισχυρισμό της και επιμένει στην προβολή γνωστών θεωριών συνωμοσίας, αποδεδειγμένα συκοφαντιών».

«Πρόκειται για την υπεράσπιση της τιμής μου»

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Εμανουέλ Μακρόν εξήγησε στο γαλλικό περιοδικό Paris Match γιατί το ζεύγος επέλεξε να κινηθεί νομικά.

«Πρόκειται για την υπεράσπιση της τιμής μου! Επειδή αυτό είναι ανοησία. Πρόκειται για κάποια που γνώριζε πολύ καλά ότι είχε ψευδείς πληροφορίες και το έκανε με σκοπό να προκαλέσει βλάβη, υπηρετώντας μια συγκεκριμένη ιδεολογία και έχοντας εδραιωμένες διασυνδέσεις με ακροδεξιούς ηγέτες.»

Με πληροφορίες από BBC