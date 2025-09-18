Μπαρνέα (Μοσάντ): Το Ισραήλ διαθέτει επιχειρησιακές δυνατότητες στην καρδιά της Τεχεράνης που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί

Το Ισραήλ διαθέτει δυνατότητες εντός της Τεχεράνης που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη, δήλωσε χθες το βράδυ ο διευθυντής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, σύμφωνα με το γραφείο του Πρωθυπουργού.

«Έχουμε κερδίσει και θα συνεχίσουμε να κερδίζουμε», δήλωσε ο Μπαρνέα, μιλώντας στην τελετή απονομής του Πρωθυπουργικού Βραβείου, το οποίο απονεμήθηκε φέτος στην υπηρεσία κατασκοπείας.

Προειδοποίηση για Ιράν

«Αν και αποδείξαμε ότι το Ιράν είναι διαπερατό, δεν το βάζουμε κάτω», συνέχισε ο Μπαρνέα. «Η Μοσάντ διαθέτει πολύ ισχυρές επιχειρησιακές δυνατότητες, ακόμη πιο ευφάνταστες και ισχυρές από πριν – ειδικά εντός του Ιράν και ακόμη και στην καρδιά της Τεχεράνης».

«Θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε και να ενισχύουμε τις δυνατότητές μας στο Ιράν, να κρατάμε τα μάτια μας ανοιχτά από το εσωτερικό του Ιράν για ό,τι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες και δεν θα επιτρέψουμε να αναπτυχθούν ιδέες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά μας», υποσχέθηκε.

Η εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, πραγματοποιήθηκε στην επέτειο ενός έτους από την επιχείρηση «μπιπ» κατά την οποία το Ισραήλ πυροδότησε χιλιάδες τηλεειδοποιητές ενώ κρατούνταν από μέλη της Χεζμπολάχ.

Πηγή: Times of Israel