Κόσμος

Συρία: Αξιωματούχος του ΥΠΕΞ δήλωσε ότι οι συμφωνίες ασφαλείας με το Ισραήλ θα επιτευχθούν μέχρι το τέλος του 2025

REUTERS/Khalil Ashawi/File Photo

Ο Αλ Σαράα δήλωσε την Τετάρτη ότι οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα «τις επόμενες ημέρες».

Η Συρία θα συνάψει αρκετές συμφωνίες ασφαλείας και στρατιωτικού χαρακτήρα με το Ισραήλ μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε στο AFP αξιωματούχος του συριακού υπουργείου Εξωτερικών, σε αυτό που θα αποτελέσει ένα σημαντικό ορόσημο μετά την ανατροπή του επί μακρόν ηγέτη Μπασάρ αλ-Άσαντ.

«Υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες με το Ισραήλ», δήλωσε ο αξιωματούχος του υπουργείου, ζητώντας να μην κατονομαστεί επειδή δεν επιτρέπεται να ενημερώσει τα μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι αναμένεται να υπογραφούν αρκετές συμφωνίες «μέχρι το τέλος του έτους».

«Κυρίως, αυτές θα είναι συμφωνίες ασφαλείας και στρατιωτικού χαρακτήρα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι θα δοθεί έμφαση σε «μια συμφωνία για τον τερματισμό των [ισραηλινών] στρατιωτικών επιχειρήσεων εντός της Συρίας».

Χθες το βράδυ, ο αλ Σαράα φάνηκε ακόμη πιο αισιόδοξος για το χρονοδιάγραμμα, λέγοντας σε δημοσιογράφους στη Δαμασκό ότι οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα «τις επόμενες ημέρες».

Η Συρία και το Ισραήλ δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις και τεχνικά βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση.

Πηγή: AFP, Times of Israel 

