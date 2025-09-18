Βρετανία: 3 συλλήψεις για κατασκοπεία υπέρ των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών

Δύο άνδρες και μια γυναίκα συνελήφθησαν στο Έσσεξ του Ηνωμένου Βασιλείου ως ύποπτοι για παροχή συνδρομής στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, οι δύο άνδρες, ηλικίας 41 και 46 ετών, καθώς και μια 35χρονη γυναίκα, συνελήφθησαν σε δύο ξεχωριστές τοποθεσίες ως ύποπτοι για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών και μεταφέρθηκαν σε αστυνομικό τμήμα στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, η υπόθεση αφορά τις υπηρεσίες πληροφοριών της Ρωσίας.

Αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση

Ο διοικητής Ντόμινικ Μέρφι, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, δήλωσε σύμφωνα με τον Guardian πως «μέσω της πρόσφατης έρευνάς μας για υποθέσεις εθνικής ασφάλειας, βλέπουμε έναν αυξανόμενο αριθμό ατόμων που θα περιγράφαμε ως ‘αντιπροσώπους’ να στρατολογούνται από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών».

Και οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Η Σκότλαντ Γιαρντ δήλωσε ότι δεν θα αποκαλύψει τις εθνικότητες των εμπλεκομένων.