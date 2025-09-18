WSJ: Εξοργισμένος ο Τραμπ με τον Νετανιάχου – Η φράση με την οποία σχολίασε τη στάση του, γιατί δεν τον σταματά

Δεν είναι απλά ενοχλημένος. Είναι απολύτως εξοργισμένος. Ο λόγος για τον Ντόναλντ Τραμπ και τα συναισθήματα που θρέφει για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Το ερώτημα βεβαίως, όπως επισημαίνει και η αμερικανική εφημερίδα, είναι αν η εντεινόμενη δυσφορία θα μετατραπεί σε πραγματική πίεση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Τραμπ έχει πει σε στενούς συνεργάτες ότι τον ενοχλεί η επιμονή του Νετανιάχου σε μια στρατηγική στρατιωτικής ισχύος για να εξαναγκάσει τη Χαμάς να παραδοθεί – την ώρα που ο ίδιος προτιμά την οδό των διαπραγματεύσεων για κατάπαυση πυρός.

Η δυσαρέσκειά του κορυφώθηκε μετά την ισραηλινή επίθεση εναντίον απεσταλμένων της Χαμάς στην Ντόχα του Κατάρ, που απείλησε να τινάξει στον αέρα τις εύθραυστες συνομιλίες. «Με γ…», φέρεται να είπε ο Τραμπ για τον Νετανιάχου, παρουσία κορυφαίων αξιωματούχων όπως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Το μεγάλο παράδοξο

Αναλυτές που μίλησαν στη WSJ σημειώνουν ότι η στάση του Τραμπ είναι «αντιφατική και αινιγματική»: ενώ συχνά εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια, δεν έχει μέχρι στιγμής αξιοποιήσει τα τεράστια πολιτικά και στρατιωτικά εργαλεία που διαθέτει η Ουάσιγκτον για να πιέσει το Ισραήλ.

Ο Σαλόμ Λίπνερ, πρώην σύμβουλος επτά Ισραηλινών πρωθυπουργών, σχολίασε ότι οι κινήσεις Νετανιάχου «έχουν παρατείνει τον πόλεμο, δημιούργησαν πρόβλημα στις σχέσεις των ΗΠΑ με άλλους συμμάχους και δυσχεραίνουν την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ χρησιμοποιεί βαριά γλώσσα για τον Ισραηλινό ηγέτη – είχε χαρακτηρίσει «άπιστο» τον Νετανιάχου όταν εκείνος συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν το 2020. Κι όμως, η προσωπική χημεία μεταξύ των δύο παραμένει ισχυρή.

Όπως σημειώνει η WSJ, και οι δύο βλέπουν τον εαυτό τους ως «διωκόμενους από τις ελίτ» και πολιτικά outsiders που συγκρούονται με το «σύστημα». Επιπλέον, ο Νετανιάχου έχει επενδύσει σε σχέσεις με Ρεπουμπλικανούς βουλευτές και μέσα ενημέρωσης φιλικά προς τον Τραμπ, διασφαλίζοντας στήριξη στο Κογκρέσο και στο συντηρητικό κοινό των ΗΠΑ.

Οι επιπτώσεις της Ντόχα

Η επίθεση στο Κατάρ ήρθε σε εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για την Ουάσιγκτον, λίγο πριν την ομιλία του Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Λευκός Οίκος πληροφορήθηκε το χτύπημα εκ των υστέρων, γεγονός που ενίσχυσε την ενόχληση του προέδρου.

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο πρώην πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Μάικλ Όρεν, «αν η επιχείρηση είχε πετύχει, ο Τραμπ θα είχε πανηγυρίσει, ίσως και να την πιστωθεί. Ο Τραμπ θέλει νίκες – και ο Νετανιάχου το ξέρει».

Παρά τα σύννεφα, ο Τραμπ εξακολουθεί να βλέπει στο Ισραήλ έναν κρίσιμο σύμμαχο και να καυχιέται για τις Συμφωνίες του Αβραάμ. Για τον Νετανιάχου, η σχέση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ παραμένει «ασφάλεια ζωής» εν μέσω πολέμου και διεθνούς πίεσης. Κατά την WSJ, το παράδοξο είναι ότι, παρότι ο Τραμπ νιώθει συχνά προδομένος, δεν τολμά να μετατρέψει την ενόχλησή του σε δημόσια ρήξη. Έτσι, ο Νετανιάχου συνεχίζει να ακολουθεί τη δική του στρατηγική, υπολογίζοντας ότι η αμερικανική ομπρέλα στήριξης δεν πρόκειται να αποσυρθεί.