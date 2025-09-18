Ο Τραμπ στο Τσέκερς με τον Στάρμερ: Από το Γουίνδσορ και τις βασιλικές τιμές στο εξοχικό του Βρετανού πρωθυπουργού (φωτογραφίες, βίντεο)

Με τη γνωστή επιβλητική αμερικανική συνοδεία έφτασε στο Τσέκερς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπου τον υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ μαζί με τη σύζυγό του, Βικτόρια.

Η άφιξη σηματοδοτεί τη μετάβαση από το «βασιλικό» σκέλος της επίσκεψης στο πολιτικό, με όλα τα βλέμματα στραμμένα στη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσουν οι δύο ηγέτες αργότερα.

AGORA: O presidente TRUMP é recebido pelo primeiro-ministro Keir Starmer em Checkers Estate ao som de gaitas de fole. O Reino Unido reconhece a força da nação americana. pic.twitter.com/HdMDFBbwNS — Conservatism And Elegance (@ThayzzySmith) September 18, 2025

Αποχαιρετισμός στον βασιλιά

Νωρίτερα, ο Τραμπ αποχαιρέτησε τον βασιλιά Κάρολο στο Ουίνδσορ, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν σπουδαίο κύριο και μεγάλο βασιλιά».

Ο ίδιος τόνισε πως το δεύτερο επίσημο ταξίδι του στη Βρετανία αποτελεί «μία από τις υψηλότερες τιμές της ζωής του», ενώ ο Κάρολος μίλησε για την «προσωπική δέσμευση του προέδρου να βρεθούν λύσεις σε μερικές από τις πιο δύσκολες συγκρούσεις του κόσμου».

Η άφιξη στο Τσέκερς

Το ελικόπτερο Marine One προσγειώθηκε λίγο μετά τις 12:50 στο εξοχικό του πρωθυπουργού στο Μπάκιγχαμσιρ. Παρά τη μικρή απόσταση έως την κεντρική είσοδο, μια πομπή 15 οχημάτων συνόδευσε τον Αμερικανό πρόεδρο – «μια πράξη ισχύος και ασφάλειας», όπως σημείωσαν οι Βρετανοί σχολιαστές.

Στον προαύλιο χώρο τον υποδέχθηκαν ο Στάρμερ και η σύζυγός του Βικτόρια, υπό τον ήχο γκάιντας και με τιμές από άνδρες της RAF.

Ακολούθησε μια σύντομη περιήγηση στους χώρους του ιστορικού ελισαβετιανού κτηρίου και στη συνέχεια οι δύο άνδρες είχαν μία σύντομη κουβέντα μπροστά στις κάμερες.

Πέρα από τη βασιλική αίγλη

Το προηγούμενο βράδυ, στο επίσημο δείπνο, το μενού κινήθηκε από κοτόπουλο Νόρφολκ μέχρι ένα ατλαντικό «whisky sour», ενώ οι δηλώσεις είχαν και συμβολική βαρύτητα: ο Τραμπ μίλησε για «υπέρτατη τιμή», ενώ ο Κάρολος εξήρε τη διαχρονική σχέση των δύο χωρών.

Donald Trump hailed the ‘eternal’ bond between the United States and Britain in a Windsor Castle state banquet toast as King Charles hosted the US President during his historic second state visit https://t.co/4c1OzNyJZ4 pic.twitter.com/Ue2OFLt7mZ — Reuters (@Reuters) September 18, 2025

Πέρα από την αίγλη και τις τελετές, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ουσία: τη συνέντευξη Τύπου των δύο ηγετών. Ο πολιτικός συντάκτης του BBC Κρις Μέισον προειδοποιεί για πιθανό «rollercoaster», καθώς αναμένονται ερωτήσεις για την Ουκρανία, τα εμπορικά μέτωπα και τη στρατηγική συνεργασία.

Η επίσκεψη Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να συνδυάζει βασιλική μεγαλοπρέπεια με έντονη πολιτική ατζέντα – ένα σκηνικό που παραδοσιακά παράγει ειδήσεις και εκπλήξεις.