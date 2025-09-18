Logo Image

Ο Τραμπ στο Τσέκερς με τον Στάρμερ: Από το Γουίνδσορ και τις βασιλικές τιμές στο εξοχικό του Βρετανού πρωθυπουργού (φωτογραφίες, βίντεο)

Κόσμος

Ο Τραμπ στο Τσέκερς με τον Στάρμερ: Από το Γουίνδσορ και τις βασιλικές τιμές στο εξοχικό του Βρετανού πρωθυπουργού (φωτογραφίες, βίντεο)

Stefan Rousseau/Pool via REUTERS

Νωρίτερα, ο Τραμπ αποχαιρέτησε τον βασιλιά Κάρολο στο Ουίνδσορ, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν σπουδαίο κύριο και μεγάλο βασιλιά»

Με τη γνωστή επιβλητική αμερικανική συνοδεία έφτασε στο Τσέκερς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπου τον υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ μαζί με τη σύζυγό του, Βικτόρια.

Η άφιξη σηματοδοτεί τη μετάβαση από το «βασιλικό» σκέλος της επίσκεψης στο πολιτικό, με όλα τα βλέμματα στραμμένα στη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσουν οι δύο ηγέτες αργότερα.

Αποχαιρετισμός στον βασιλιά

Νωρίτερα, ο Τραμπ αποχαιρέτησε τον βασιλιά Κάρολο στο Ουίνδσορ, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν σπουδαίο κύριο και μεγάλο βασιλιά».

Ο ίδιος τόνισε πως το δεύτερο επίσημο ταξίδι του στη Βρετανία αποτελεί «μία από τις υψηλότερες τιμές της ζωής του», ενώ ο Κάρολος μίλησε για την «προσωπική δέσμευση του προέδρου να βρεθούν λύσεις σε μερικές από τις πιο δύσκολες συγκρούσεις του κόσμου».

REUTERS/Kevin Lamarque

Η άφιξη στο Τσέκερς

Το ελικόπτερο Marine One προσγειώθηκε λίγο μετά τις 12:50 στο εξοχικό του πρωθυπουργού στο Μπάκιγχαμσιρ. Παρά τη μικρή απόσταση έως την κεντρική είσοδο, μια πομπή 15 οχημάτων συνόδευσε τον Αμερικανό πρόεδρο – «μια πράξη ισχύος και ασφάλειας», όπως σημείωσαν οι Βρετανοί σχολιαστές.

Η άφιξη του Τραμπ με το MarineOne/ Leon Neal/Pool via REUTERS

Στον προαύλιο χώρο τον υποδέχθηκαν ο Στάρμερ και η σύζυγός του Βικτόρια, υπό τον ήχο γκάιντας και με τιμές από άνδρες της RAF.

Ακολούθησε μια σύντομη περιήγηση στους χώρους του ιστορικού ελισαβετιανού κτηρίου και στη συνέχεια οι δύο άνδρες είχαν μία σύντομη κουβέντα μπροστά στις κάμερες.

REUTERS/Kevin Lamarque
REUTERS/Kevin Lamarque

Πέρα από τη βασιλική αίγλη

Το προηγούμενο βράδυ, στο επίσημο δείπνο, το μενού κινήθηκε από κοτόπουλο Νόρφολκ μέχρι ένα ατλαντικό «whisky sour», ενώ οι δηλώσεις είχαν και συμβολική βαρύτητα: ο Τραμπ μίλησε για «υπέρτατη τιμή», ενώ ο Κάρολος εξήρε τη διαχρονική σχέση των δύο χωρών.

Πέρα από την αίγλη και τις τελετές, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ουσία: τη συνέντευξη Τύπου των δύο ηγετών. Ο πολιτικός συντάκτης του BBC Κρις Μέισον προειδοποιεί για πιθανό «rollercoaster», καθώς αναμένονται ερωτήσεις για την Ουκρανία, τα εμπορικά μέτωπα και τη στρατηγική συνεργασία.

Η επίσκεψη Τραμπ στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να συνδυάζει βασιλική μεγαλοπρέπεια με έντονη πολιτική ατζέντα – ένα σκηνικό που παραδοσιακά παράγει ειδήσεις και εκπλήξεις.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube