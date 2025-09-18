Τουρκία: «Καμία αλλαγή στη στάση μας για τους S-400»

Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη στάση της Άγκυρας για το ρωσικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας S-400, δήλωσαν πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, με φόντο αναφορές που εμφανίζουν τη Μόσχα να επιθυμεί την επαναγορά του συστήματος.

Οι τουρκικές πηγές, αναφερόμενες σε δημοσιεύματα του Τύπου, δήλωσαν: «Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας S-400 βρίσκονται στα αποθέματά μας. Δεν υφίσταται κάποια αλλαγή στη στάση μας όσον αφορά τα S-400».

Σημειώνεται ότι το προηγούμενο διάστημα, δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι η Ρωσία φέρεται να προσέγγισε την Τουρκία με πρόταση επαναγοράς, έναντι 2,5 δισ. δολαρίων, των S-400 που της είχε πουλήσει το 2019, εν μέσω ελλείψεων αποθεμάτων και αυξανόμενης ζήτησης από τρίτες χώρες.

S-400 και F-35

Λόγω της προμήθειας των ρωσικών S-400, η Ουάσιγκτον απέβαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 εφαρμόζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον αμερικανικό νόμο CAATSA (Νόμος περί Αντιμετώπισης των Εχθρών της Αμερικής μέσω Κυρώσεων).

Η Άγκυρα ζητά την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35 ή, εναλλακτικά, την επιστροφή των χρημάτων (1,45 δισ. δολάρια) που κατέβαλε για τη συμμετοχή της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ