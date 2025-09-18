Γάζα: Νέα προειδοποίηση ΠΟΥ – «Υπό κατάρρευση τα νοσοκομεία»

Νέα προειδοποίηση για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα απηύθυνε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, με φόντο τη μεγάλη επίθεση του ισραηλινού στρατού.

Όπως τόνισε, τα νοσοκομεία είναι «στο χείλος της κατάρρευσης».

«Οι τραυματίες και οι άνθρωποι με αναπηρία δεν μπορούν να μετακινηθούν σε ασφαλές σημείο»

«Οι τραυματίες και οι άνθρωποι με αναπηρία δεν μπορούν να μετακινηθούν σε ασφαλές σημείο, κάτι που θέτει τη ζωή τους σε σοβαρό κίνδυνο» σημείωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ.

«Τα νοσοκομεία, ήδη υπερβολικά επιβαρυμένα, βρίσκονται στο χείλος της κατάρρευσης ενώ η κλιμάκωση της βίας μπλοκάρει την πρόσβαση και εμποδίζει τον ΠΟΥ να προσφέρει τις ζωτικής σημασίας προμήθειες» πρόσθεσε ο ίδιος σε ανάρτησή του.

The military incursion and evacuation orders in northern #Gaza are driving new waves of displacement, forcing traumatised families into an ever-shrinking area unfit for human dignity. The injured and people with disabilities cannot move to safety, which puts their lives in grave… pic.twitter.com/d4WwjqWNrE — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 18, 2025

Πίεση στις ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να αποφανθεί εκ νέου σήμερα όσον αφορά σχέδιο απόφασης που αξιώνει κατάπαυση του πυρός και ανθρωπιστική πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας.

Το σχέδιο υποστηρίζει η πλειοψηφία των κρατών μελών κι επιδιώκει την έγκρισή του παρά τα επανειλημμένα βέτο της Ουάσιγκτον.

ΟΗΕ: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα

Υπενθυμίζεται ότι ανεξάρτητη εξεταστική επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών απεφάνθη ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Η έκθεση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ αναφέρει σύμφωνα με το BBC ότι υπάρχει εύλογη βάση για να εξαχθεί το συμπέρασμα πως τέσσερις από τις πέντε πράξεις γενοκτονίας που ορίζονται από το διεθνές δίκαιο, έχουν διαπραχθεί από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς το 2023.

Η έκθεση επικαλείται δηλώσεις Ισραηλινών ηγετών και το πρότυπο συμπεριφοράς των ισραηλινών δυνάμεων ως απόδειξη γενοκτονικής πρόθεσης.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απέρριψε κατηγορηματικά την έκθεση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για ψεύδη και για διαστρέβλωση της πραγματικότητας.