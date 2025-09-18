Ρωσία: «Παραιτήθηκε» ο συνεργάτης του Πούτιν που ήταν αντίθετος στον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Ντμίτρι Κόζακ, συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν επί σειρά ετών, φέρεται να παραιτήθηκε από τη θέση του αναπληρωτή προσωπάρχη του Κρεμλίνου, μετά από χρόνια τριβών σχετικά με τις πολιτικές του Ρώσου προέδρου σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Κόζακ θεωρείται ότι είναι ο μόνος εκ των συμμετεχόντων στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας την 21η ​​Φεβρουαρίου του 2022, που αντιτάχθηκε στην έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ρωσικού κρατικού μέσου RBK, η παραίτηση του Κόζακ ήταν «οικειοθελής» και ο ίδιος εξετάζει το ενδεχόμενο να δραστηριοποιηθεί στον επιχειρηματικό κόσμο.

Ωστόσο, όπως σχολιάζει το Ινστιτούτου για την Μελέτη του Πολέμου (ISW) στην τελευταία του έκθεση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανώτεροι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου, πιθανώς με την έγκριση του Πούτιν, ανάγκασαν τον Κόζακ να παραιτηθεί σε μια προσπάθεια να σιγήσει μια αντίθετη στις πολιτικές του Ρώσου προέδρου φωνή. Γι’ αυτό και σταδιακά του είχαν περιορίσει τις αρμοδιότητες.

Το παρασκήνιο της παραίτησης

Όπως αναφέρει το αμερικανικό think tank, ο Κόζακ φέρεται να είχε μεσολαβήσει για μια συμφωνία με την Ουκρανία στην αρχή του πολέμου που απέκλειε την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ. Ωστόσο, ο Πούτιν, σύμφωνα με αναφορές, απέρριψε τη συμφωνία καθώς ήθελε επίσης να προσαρτήσει ουκρανικά εδάφη.

Επιπλέον, οι New York Times ανέφεραν στις 10 Αυγούστου ότι, σύμφωνα με δυτικές και ρωσικές πηγές, ο Κόζακ έχασε την επιρροή του στο Κρεμλίνο, αφού συμβούλευε τον Πούτιν τους τελευταίους μήνες να σταματήσει τις μάχες στην Ουκρανία, να ξεκινήσει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και να μειώσει την ισχύ των υπηρεσιών ασφαλείας της Ρωσίας.

Οι διαφωνίες του Κόζακ με τον Πούτιν υποδηλώνουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος και πιθανώς άλλοι ισχυροί παράγοντες του Κρεμλίνου, όπως ο αναπληρωτής επικεφαλής της ρωσικής προεδρικής διοίκησης Σεργκέι Κιριγιένκο, απομάκρυναν τον Κόζακ από τη θέση του ή τον ανάγκασαν να «παραιτηθεί» μόνος του, σχολιάζουν οι αναλυτές του ISW.

Τι σημαίνει η απομάκρυνσή του

Μάλιστα εκτιμούν ότι το διάταγμα που υπέγραψε ο Πούτιν στις 29 Αυγούστου, με το οποίο καταργήθηκε το Τμήμα Διαπεριφερειακών και Πολιτιστικών Σχέσεων με Ξένες Χώρες και το Τμήμα Διασυνοριακής Συνεργασίας της Προεδρικής Διοίκησης, τα οποία και τα δύο εποπτεύονταν από τον Κόζακ, πιθανώς ήταν ένα προπαρασκευαστικό βήμα για την αποχώρησή του.

Επίσης, οι αναλυτές σημειώνουν ότι το δημοσίευμα πως ο Κόζακ εξετάζει το ενδεχόμενο να δραστηριοποιηθεί στον επιχειρηματικό κόσμο διαψεύδει επίσης άλλα δημοσιεύματα, από τα τέλη Αυγούστου 2025, που ήθελαν τον Κόζακ να είναι υποψήφιος για να Προεδρικός Πληρεξούσιος Αντιπρόσωπος στο Βορειοδυτικό Ομοσπονδιακό Οκρούγκ, γεγονός που υποδηλώνει- κατά το ISW- ότι ο Πούτιν μάλλον αποφάσισε τις τελευταίες εβδομάδες να απομακρύνει εντελώς τον Κόζακ από την κυβέρνηση.

Πάντως, όπως αναφέρει η έκθεση του ISW, ο Κόζακ κάποτε ήταν ένας από τους στενότερους συμβούλους του Πούτιν και επέβλεπε τη στρατηγική του Κρεμλίνου στην Ουκρανία προτού ανατεθεί αυτήν η ευθύνη στον Κιριγιένκο το 2022.

Ο Κιριγιένκο φέρεται επίσης να ανέλαβε πρόσφατα τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Κρεμλίνου στη Μολδαβία από την Κόζακ.

Αναπόφευκτα, η αποχώρηση του Κόζακ από το Κρεμλίνο θα εδραιώσει την εξουσία και τις αρμοδιότητες του Κιριγιένκο εντός της ρωσικής προεδρικής διοίκησης, σχολιάζουν οι αναλυτές. Η απόφαση να απομακρυνθεί ένας ανώτερος αξιωματούχος του Κρεμλίνου από τον στενό του κύκλο του Πούτιν, αφού εξέφρασε την επιθυμία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, δείχνει περαιτέρω ότι ο Ρώσος πρόεδρος και οι σύμβουλοί του συσπειρώνονται γύρω από τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, καταλήγουν.