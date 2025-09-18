Γαλλία: Αεροσκάφος έκανε κύκλους για μία ώρα πάνω από τον προορισμό του – Δεν μπορούσε να προσγειωθεί γιατί… κοιμόταν ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας

Γαλλικό αεροσκάφος αναγκάστηκε να κάνει κύκλους επί μία ώρα πάνω από την Κορσική γιατί ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας είχε… αποκοιμηθεί.

Πιο συγκεκριμένα, το Airbus A320 της Air Corsica ετοιμαζόταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Αιάκειο – Ναπολέων Βοναπάρτης στο Αζαξιό, την πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη του νησιού. Ωστόσο, ο πύργος ελέγχου δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις του.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Corse Matin, στον πύργο ελέγχου βρικόσταν σε βάρδια μόνο ένας ελεγκτής, ο οποίος περίμενε την πτήση που ερχόταν από το Παρίσι και είχε καθυστέρηση μίας ώρας. Επίσης, ο μοναδικός διάδρομος προσγείωσης-απογείωσης δεν ήταν φωτισμένος.

Οι πιλότοι του αεροσκάφους αποφάσισαν να κάνουν κύκλους πάνω από τον κόλπο του Αζαξιό, αν και στην πορεία ετοιμάστηκαν να αλλάξουν προορισμό και να κινηθούν προς την Μπαστιά, μια πόλη-λιμάνι στην άλλη πλευρά του νησιού.

Στο μεταξύ το πυροσβεστικό συνεργείο του αεροδρομίου προσπάθησε να βρει τον ελεγκτή στον πύργο. «Το προσωπικό της πυροσβεστικής δεν έλαβε καμία απάντηση από τον πύργο και ειδοποίησε τη χωροφυλακή», δήλωσε ο κυβερνήτης του αεροπλάνου.

Αν και η επιχείρηση καθυστέρησε καθώς ο πύργος ήταν κλειδωμένος, τελικά η ομάδα εισήλθε στον χώρο και βρήκε τον ελεγκτή να κοιμάται στο γραφείο του. Επιστρέφοντας από την αγκαλιά του Μορφέα, ο ελεγκτής επέστρεψε στα καθήκοντά του, άναψε τα φώτα του διαδρόμου προσγείωσης και έδωσε στο τζετ την άδεια να πλησιάσει. Έτσι ολοκληρώθηκε η προσγείωση του αεροσκάσους χωρίς (άλλα) απρόοπτα.

Ο ελεγκτής υπεβλήθη έπειτα σε τεστ για κατανάλωση ναρκωτικών και αλκοόλ, αλλά βρέθηκε «καθαρός».

Αξίζει να σημειωθεί πως οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στη Γαλλία, οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένως απεργίες σε ένδειξη διαμαρτυρίας κάνοντας λόγο για υποστελέχωση και κακές συνθήκες εργασίας που προκαλούν κόπωση και άγχος.

Μετά το περιστατικό ο πιλότος της πτήσης δήλωσε πως δεν έχει αντιμετωπίσει ξανά τέτοιο περιστατικό. «Σε μια καριέρα αρκετών δεκαετιών δεν χρειάστηκε ποτέ να αντιμετωπίσω μια τέτοια κατάσταση. Κάναμε μια μικρή περιήγηση. Σε καμία στιγμή δεν υπήρξε πανικός. Όλοι παρέμειναν ψύχραιμοι». Οι επιβάτες αντιμετώπισαν το περιστατικό με καλή διάθεση, είπε.