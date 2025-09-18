New York Times: «Δεν θα πτοηθούμε» από την αγωγή του Τραμπ – Αναπτύσσει ένα «εγχειρίδιο κατά του Τύπου», προειδοποιεί η διευθύνουσα σύμβουλος

Συνεχίζεται ο «πόλεμος» που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των New York Times, με την διευθύνουσα σύμβουλο της αμερικανικής εφημερίδας να υποστηρίζει πως αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ υπάρχει «ένα εγχειρίδιο κατά του Τύπου».

Προηγήθηκε η κατάθεση αγωγής, ύψους 15 δισ. δολαρίων, από τον Αμερικανό πρόεδρο κατά των New York Times, για συκοφαντική δυσφήμιση.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τους Financial Times, η Μέρεντιθ Κόπιτ Λέβιεν δήλωσε πως η εταιρεία «δεν θα πτοηθεί» από την αγωγή, η οποία είναι η πιο πρόσφατη από τη σωρεία των νομικών επιθέσεων του Τραμπ σε μέσα ενημέρωσης στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, στις οποίες περιλαμβάνεται μια προσφυγή, τον Ιούλιο, σε βάρος της Wall Street Journal για δυσφήμηση.

«Αβάσιμη» η αγωγή

Η αγωγή είναι νομικά αβάσιμη, δήλωσε η Λέβιεν σε συνέδριο των Financial Times, σε σχόλιά της για τα οποία η εφημερίδα αναφέρει πως είναι η πρώτη δημόσια δήλωσή της για το θέμα.

«Η αγωγή είναι αβάσιμη. Δεν έχει καμιά θεμιτή νομική διεκδίκηση. Πιστεύω πως σκοπός της είναι να φιμώσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, να αποτρέψει το είδος του βασισμένου στα γεγονότα ρεπορτάζ για το οποίο είναι γνωστοί οι Times και άλλοι δημοσιογραφικοί θεσμοί».

«Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα εγχειρίδιο κατά του Τύπου … Οι New York Times δεν θα πτοηθούν απ’ αυτό», πρόσθεσε.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Η αγωγή του Τραμπ κατά των NYT

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε τη Δευτέρα αγωγή ύψους 15 δισ. δολαρίων κατά των New York Times, για συκοφαντική δυσφήμιση.

Λίγες ημέρες νωρίτερα η αμερικανική εφημερίδα δημοσίευσε άρθρα σχετικά με τους δεσμούς του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, Νεοϋορκέζου χρηματομεσίτη που πέθανε στη φυλακή το 2019, προτού δικαστεί για σειρά κακουργημάτων σεξουαλικής φύσης, με θύματα ιδίως ανήλικες.

Ο Τραμπ κατηγορεί την εφημερίδα ότι ψεύδεται για τον ίδιο, την οικογένειά του και τις επιχειρήσεις του, καθώς και για το κίνημα MAGA. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε την εφημερίδα για «μεθόδευση δεκαετιών ψεύδους για τον Αγαπημένο σας Πρόεδρο (ΕΜΕΝΑ!), ​​την οικογένειά μου, την επιχείρησή μου, το Κίνημα America First, το MAGA και το Έθνος μας στο σύνολό του».

Σε απάντηση σε αίτημα του Reuters για σχόλιο σχετικά με την προσφυγή του Τραμπ, η εφημερίδα δήλωσε την Τρίτη ότι η αγωγή του δεν περιέχει καμιά θεμιτή νομική διεκδίκηση και έχει στόχο να φιμώσει και να αποθαρρύνει το ανεξάρτητο ρεπορτάζ.