Εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα – Ρεκόρ με συνολικά 31 φέτος στις ΗΠΑ

Ένας άνδρας από τη Φλόριντα, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία της αδερφής και των γονιών της εν διαστάσει συζύγου του και για την πυρπόληση του σπιτιού τους, εκτελέστηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Ο 63χρονος Ντέιβιντ Πίτμαν είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών το 1991, επειδή μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον Κλάρενς και την Μπάρμπαρα Νόουλς, τους γονείς της εν διαστάσει συζύγου του, καθώς και την αδελφή της, την Μπόνι Νόουλς. Κρίθηκε ακόμη ένοχος για την πυρπόληση του σπιτιού τους και την κλοπή του αυτοκινήτου της Μπόνι Νόουλς, που επίσης πυρπόλησε.

Θανατώθηκε στις 18:12 (τοπική ώρα· στη 01:12 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισαν οι αρχές, βάσει εντάλματος που υπέγραψε ο κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις. Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Φλόριντα έχει υπογράψει περισσότερα εντάλματα φέτος από οποιονδήποτε από τους προκατόχους του.

Η εκτέλεσή του, με θανατηφόρες ενέσιμες χημικές ουσίες, είναι η 31η που προχώρησε από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ. Οι 12 έχουν γίνει στη Φλόριντα.

Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων στη χώρα από το 2014, όταν είχαν γίνει 35.

Ο εκπρόσωπος του ΝτεΣάντις, Άλεξ Λανφρανκόνι, δήλωσε ότι η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε χωρίς επιπλοκές. Τα τελευταία λόγια του Πίτμαν, σύμφωνα με τον Λανφρανκόνι, ήταν: «Ξέρω ότι όλοι ήρθατε να παρακολουθήσετε έναν αθώο άνδρα να δολοφονείται από την πολιτεία της Φλόριντα. Είμαι αθώος. Δεν σκότωσα κανέναν. Αυτό είναι όλο».

Η τελική έφεση του Πίτμαν απορρίφθηκε την Τρίτη από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Η υπεράσπιση επιχειρηματολόγησε – μάταια – πως είχε νοητική υστέρηση και κατά συνέπεια δεν έπρεπε να εκτελεστεί.