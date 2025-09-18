To ABC αποσύρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ μετά τις δηλώσεις του για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ – Πανηγυρίζει ο Τραμπ

Το ABC ανακοίνωσε ότι αποσύρει «επ’ αόριστον» από τον τηλεοπτικό αέρα το «Jimmy Kimmel Live!», μετά τις επίμαχες δηλώσεις του παρουσιαστή που συνέδεσαν τον φερόμενο δολοφόνο του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ με το κίνημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με πηγές, ο Τζίμι Κίμελ δεν έχει απολυθεί, ενώ η διοίκηση της Disney –μητρικής του ABC– σκοπεύει να συνομιλήσει μαζί του πριν την επιστροφή του.

Η κλιμάκωση με την FCC

Λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση, ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ, είχε δηλώσει ότι τα σχόλια του Κίμελ ήταν «αρρωστημένα» και προειδοποίησε πως η άδεια μετάδοσης του ABC θα μπορούσε να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Ο Καρ, που έχει διοριστεί από τον Τραμπ, ξεκαθάρισε: «Οι εταιρείες μπορούν να πάρουν μέτρα για τον Κίμελ ή η FCC θα έχει επιπλέον δουλειά μπροστά της».

Η εμπλοκή της Nexstar

Την ίδια στιγμή, η Nexstar Media Group –που κατέχει περίπου το 10% των τοπικών σταθμών που συνδέονται με το ABC– ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε προσωρινή διακοπή προβολής του «Jimmy Kimmel Live!».

Ο επικεφαλής του τηλεοπτικού τομέα, Άντριου Άλφορντ, χαρακτήρισε τα σχόλια «προσβλητικά και ανάρμοστα σε μια κρίσιμη στιγμή του δημόσιου διαλόγου».

Η Nexstar βρίσκεται αυτήν την περίοδο σε διαδικασία έγκρισης συγχώνευσης ύψους 6,2 δισ. δολαρίων με την Tegna, γεγονός που εντείνει το ενδιαφέρον της για τις σχέσεις της με την FCC.

Οι δηλώσεις Κίμελ που προκάλεσαν θύελλα

O Κίμελ υποστήριξε ότι ο Τάιλερ Ρόμπινσον – κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Κερκ στις 10 Σεπτεμβρίου στη Γιούτα – ήταν ευθυγραμμισμένος με το κίνημα MAGA.

«Η συμμορία MAGA προσπαθεί απεγνωσμένα να παρουσιάσει αυτόν τον νεαρό που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ ως οτιδήποτε άλλο εκτός από δικό τους», είπε.

Η αντίδραση Τραμπ και οι πολιτικές προεκτάσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την απόφαση του ABC, γράφοντας στο Truth Social:

«Σπουδαία νέα για την Αμερική: Το “Jimmy Kimmel Live” ακυρώθηκε. Συγχαρητήρια στο ABC που έκανε αυτό που έπρεπε».

Μάλιστα κάλεσε το NBC να πράξει το ίδιο με τις εκπομπές των Τζίμι Φάλον και Σεθ Μάιερς.

Αντίθετα, ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, κατήγγειλε την κίνηση ως πλήγμα στην ελευθερία του λόγου:

«Η Αμερική είναι προπύργιο ελευθερίας. Αυτό που γίνεται με τον Κίμελ είναι επίθεση στη δημοκρατία».

Σφοδρές αντιδράσεις από σωματεία

Τα σωματεία συγγραφέων και μουσικών που συνεργάζονται με τον Κίμελ κατήγγειλαν ότι πρόκειται για κρατική λογοκρισία με πολιτικά κίνητρα.

«Αυτό συμβαίνει τώρα, εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μουσικών, Τίνο Γκαλιαρντί.

Η Ένωση Σεναριογράφων πρόσθεσε: «Το δικαίωμα να μιλάμε και να διαφωνούμε είναι η καρδιά της ελευθερίας. Δεν μπορεί να καταπνιγεί ούτε με βία, ούτε με κυβερνητική πίεση, ούτε με πράξεις εταιρικού φόβου».

Ένα ακόμη επεισόδιο στη μάχη ΜΜΕ – πολιτικής

Η απομάκρυνση του Κίμελ από τον αέρα αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο στη σειρά συγκρούσεων ανάμεσα σε μέσα ενημέρωσης και πολιτικές δυνάμεις γύρω από τη δολοφονία του Κερκ.

Τις τελευταίες ημέρες, απολύθηκαν επίσης αναλυτές και δημοσιογράφοι από MSNBC και Washington Post για δηλώσεις που θεωρήθηκαν εμπρηστικές.

Η υπόθεση δείχνει να εξελίσσεται σε μια μεγάλη δοκιμασία για τα όρια της ελευθερίας του λόγου στις ΗΠΑ, σε μια στιγμή όπου η πολιτική πόλωση βρίσκεται στα άκρα.