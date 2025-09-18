Τραμπ: Χαρακτηρίζει «τρομοκρατική οργάνωση» το κίνημα Antifa μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα «Antifa».

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου έρχεται μία εβδομάδα μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ίνφλουενσερ Τσάρλι Κερκ, γεγονός που έχει προκαλέσει νέα ένταση στο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ.

«Με ικανοποίηση ενημερώνω τους πολλούς πατριώτες μας στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι χαρακτηρίζω το Antifa, αυτήν την άρρωστη, επικίνδυνη καταστροφή της ριζοσπαστικής αριστεράς, τρομοκρατική οργάνωση», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας μάλιστα μέρος του μηνύματος με κεφαλαία, όπως συνηθίζει.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι όσοι χρηματοδοτούν το κίνημα θα βρεθούν αντιμέτωποι με εξονυχιστικές έρευνες «με βάση τις πιο αυστηρές νομικές πρακτικές».

«Εσωτερική τρομοκρατία της αριστεράς»

Ήδη από την αρχή της εβδομάδας, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει την πρόθεση να «πατάξει» αυτό που περιγράφει ως «εσωτερική τρομοκρατία της αριστεράς», μετά την επίθεση στον 31χρονο Κερκ.

Ο ύποπτος για τη δολοφονία, ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, έχει ήδη κατηγορηθεί από τις αρχές, οι οποίες ζητούν να του επιβληθεί η θανατική ποινή. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είχε εκφράσει σε οικείους του την άποψη ότι το θύμα «διέσπειρε μίσος», ενώ σε κάλυκες βλημάτων είχε χαράξει αντιφασιστικά μηνύματα.

Ο Τσάρλι Κερκ, εμβληματική μορφή της αμερικανικής δεξιάς, είχε αποκτήσει τεράστια απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις περιοδείες του σε πανεπιστήμια, όπου προωθούσε τις πολιτικές θέσεις του Τραμπ, τις χριστιανικές αξίες και τις παραδοσιακές αντιλήψεις για την οικογένεια. Ο ίδιος ήταν υπέρμαχος της ελευθερίας του λόγου και επέκρινε την κουλτούρα των «cancel» και των διώξεων.