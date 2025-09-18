Η διπλωματία σερβίρεται με εκλεκτό φαγητό και μια «γενναιόδωρη» λίστα κρασιών – Το βασιλικό δείπνο προς τιμή του Τραμπ

Το συμπόσιο είναι το εντυπωσιακό αποκορύφωμα μιας κρατικής επίσκεψης, ένα λαμπερό γλέντι με ομιλίες, βασιλικές προπόσεις, φανταχτερό φαγητό και προφανώς καλό κρασί.

Η διπλωματία σερβίρεται με εκλεκτό φαγητό. Μια προσέγγιση φιλοξενίας που προκαλεί σοκ και δέος, σχεδιασμένη να κάνει έναν επισκέπτη όπως ο Πρόεδρος Τραμπ να νιώθει ξεχωριστός. Το σκηνικό στην Αίθουσα του Αγίου Γεωργίου μέσα στο Κάστρο του Ουίνδσορ εντυπωσιακό, ένα μείγμα μεσαιωνικού συμποσίου και ταινίας του Χάρι Πότερ.

Το περίτεχνα ντυμένο προσωπικό γύρω από την αίθουσα ήταν τόσο εκπαιδευμένο όσο οι στρατιώτες που παρέλασαν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Στο τραπέζι, πέντε ποτήρια ανά άτομο, εντυπωσιακά τακτοποιημένα. Για την επίσκεψη του Τραμπ, οι 160 καλεσμένοι, καθισμένοι πίσω από 1.452 μαχαιροπίρουνα, γεύτηκαν μενού, γραμμένο στα γαλλικά.

To μενού μεταφράζεται ως εξής:

Πανακότα Hampshire Watercress με μπισκότα παρμεζάνας και σαλάτα με αυγά ορτυκιού.

Βιολογικό κοτόπουλο Norfolk τυλιγμένο σε κολοκυθάκια με θυμάρι και αλμυρό χυμό.

Μπομπέ παγωτού βανίλιας με εσωτερικό σορμπέ Kentish με ελαφρώς ποσέ δαμάσκηνα Victoria.

Οι καλεσμένοι είχαν μια «γενναιόδωρη» λίστα κρασιών.

Wiston Estate, Cuvée, 2016

Domaine Bonneau de Martray, Corton-Charlemagne, Grand Cru, 2018

Ridge Vineyards, Monte Bello, 2000

Pol Roger, Extra Cuvée de Réserve, 1998

Τα ποτά μετά το δείπνο «πνίγονται» στον συμβολισμό.

Ήταν ένα vintage πορτό του 1945, προς τιμήν του Τραμπ, ο οποίος ήταν ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ (πριν την εκλογή του το 2024 που τον κατέστησε και τον 47ο αφού μεσολάβησε η προεδρία του Τζο Μπάιντεν), αν και δεν πίνει αλκοόλ.

Και ένα κονιάκ του 1912, από το έτος γέννησης της μητέρας του προέδρου, η οποία «είδε το φως» στη Σκωτία.

Απουσίαζαν οι αστέρες του Χόλιγουντ – Ποιοι πολιτικοί έδωσαν το παρόν

Οι άνθρωποι του Χόλιγουντ, ή ακόμα και του δυτικού Λονδίνου, ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έπρεπε να βρίσκονται κάπου αλλού απόψε.. Όπως ο Σερ Ντέιβιντ Μπέκαμ ή ο Σερ Έλτον Τζον.

Αντ’ αυτού, η λίστα των καλεσμένων είναι γεμάτη με πολιτικούς και τεχνολογικούς γίγαντες . Ο επικεφαλής της Apple, Τιμ Κουκ, είναι εκεί, καθισμένος δίπλα στην κόρη του προέδρου, Τίφανι Τραμπ.

Ο βαρόνος του Τύπου Ρούπερτ Μέρντοχ δίπλα στην βασική σύμβουλο του Σερ Κιρ Στάρμερ, Μόργκαν ΜακΣούινι. Η μικρή συζήτηση πρέπει να ήταν ενδιαφέρουσα όταν ο Τραμπ μηνύει τον Τύπο του Μέρντοχ για δισεκατομμύρια στις ΗΠΑ.

Όπως σε έναν γάμο, οι καλεσμένοι πρέπει να ελέγχουν τις πινακίδες με τα ονόματα γύρω από το περίτεχνα διακοσμημένο τραπέζι για να δουν δίπλα σε ποιον κάθονται.

Ο Πρόεδρος Τραμπ, ως τιμώμενος, τοποθετήθηκε ανάμεσα στον Βασιλιά Καρόλο και την Αικατερίνη, την Πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Η καρτέλα με το όνομα του Τραμπ έγραφε «Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής», αν και με κεφαλαία γράμματα, θυμίζοντας παραδόξως τα μηνύματά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Απέναντί ​​τους βρισκόταν η πρώτη κυρία, της οποίας η καρτέλα με το όνομά της έγραφε «Κυρία Τραμπ», με τη Βασίλισσα Καμίλα και τον Πρίγκιπα της Ουαλίας εκατέρωθεν.

Η διάταξη των καθισμάτων παρουσίασε μερικές ενδιαφέρουσες ομαδοποιήσεις. Ήταν ο πρέσβης των ΗΠΑ Γουόρεν Στίβενς, πλαισιωμένος από την Πριγκίπισσα Άννα από τη μία πλευρά και η Καγκελάριος Ρέιτσελ Ριβς από την άλλη.

Ο πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ κάθισε δίπλα στον Στίβεν Σβάρτσμαν, τον βαθύπλουτο διευθύνοντα σύμβουλο του επενδυτικού ομίλου Blackstone. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ήταν επίσης εκεί μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Μεταξύ των πολιτικών του Ηνωμένου Βασιλείου είναι η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ και ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ντέιβιντ Λάμι.