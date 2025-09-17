Το δείπνο στο Ουίνδσορ: Αμοιβαίες φιλοφρονήσεις, «ειδική σχέση» και αναμνήσεις από τα 70s

Ο Βασιλιάς Κάρολος επαίνεσε τις προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για εξεύρεση λύσης στις παγκόσμιες συγκρούσεις κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου προς του τιμήν του προεδρικού ζεύγους των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

«Σήμερα, καθώς η τυραννία απειλεί για άλλη μια φορά την Ευρώπη, εμείς και οι σύμμαχοί μας στεκόμαστε μαζί για να υποστηρίξουμε την Ουκρανία, για να αποτρέψουμε την επιθετικότητα και να διασφαλίσουμε την ειρήνη», είπε ο Βασιλιάς Κάρολος στην ομιλία του.

Είναι ένα σημαντικό μήνυμα που η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θέλησαν εμφανώς να στείλουν στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κάρολος συνέδεσε δε τη σύγχρονη απειλή για τη δημοκρατία με τη συμμαχία των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου σε καιρό πολέμου. «Οι χώρες μας έχουν την στενότερη σχέση άμυνας, ασφάλειας και πληροφοριών που έχουν γνωρίσει ποτέ», είπε ο Βασιλιάς Κάρολος. Το βασικό μήνυμα από την ομιλία του Βασιλιά αφορούσε τους βαθείς δεσμούς μεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου. «Ο λαός μας έχει πολεμήσει και έχει πεθάνει μαζί για τις αξίες που θεωρούμε πολύτιμες», είπε. Και χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένους πολέμους, είτε στην Ουκρανία είτε στη Μέση Ανατολή, επαίνεσε την «προσωπική δέσμευση του προέδρου στην εξεύρεση λύσεων σε ορισμένες από τις πιο δύσκολες συγκρούσεις του κόσμου».

Κατά την ομιλία του ο Κάρολος αστειεύτηκε αρκετές φορές ενώ έκανε μια απροσδόκητη αναφορά σε μια παλιά είδηση ​​από τη δεκαετία του 1970.

Σε ένα ταξίδι του στον Λευκό Οίκο υπό την προεδρία του Ρίτσαρντ Νίξον, ο Τύπος είχε κάνει εικασίες για το αν ο τότε νεαρός εργένης Πρίγκιπας Κάρολος είχε σχέση με την κόρη του προέδρου. «Αν τα μέσα ενημέρωσης είχαν πετύχει τη δεκαετία του 1970 στην προσπάθειά τους να… εμβαθύνουν την ιδιαίτερη σχέση, ίσως να με είχαν παντρέψει μέσα στην οικογένεια Νίξον!», είπε.

Ο Βασιλιάς αναφέρθηκε επίσης στις βρετανικές ρίζες του Τραμπ, στις πρόσφατες επισκέψεις του στο Ηνωμένο Βασίλειο και, σε μια αναφορά στο αγαπημένο άθλημα του προέδρου, είπε: «Καταλαβαίνω ότι το βρετανικό έδαφος προσφέρεται για υπέροχα γήπεδα γκολφ»

Η ομιλία του Βασιλιά προς τιμήν του Προέδρου Τραμπ ήταν προσεκτικά δομημένη και γράφτηκε με στόχο να τονίσει τη σύνδεση που στηρίζει την ιδιαίτερη σχέση των δυο κρατών τον κοινό πολιτισμό, την ίδια γλώσσα, και τα κοινά επιχειρηματικά και αμυντικά συμφέροντα.

Τραμπ: Η δεύτερη κρατική επίσκεψη είναι μια από τις υψηλότερες τιμές της ζωής μου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην αντιφώνησή του αναφέρθηκε στους δεσμούς του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών ενώ χαρακτήρισε ως μια από τις μεγαλύτερες τιμές στη ζωή του τη δεύτερη κρατική επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε στους «δεσμούς» μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ. «Είμαστε σαν δύο νότες σε μία συγχορδία ή δύο στίχοι της ίδιας πρόζας» είπε. «Κάθε μία όμορφη από μόνη της, αλλά στην πραγματικότητα προορισμένη να παιχτούν μαζί. Ο δεσμός συγγένειας και ταυτότητας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ανεκτίμητος και αιώνιος. Είναι αναντικατάστατος και άθραυστος», συμπλήρωσε.

Όπως είπε οι δύο χώρες ενώνονται από μια σειρά πραγμάτων, όπως η ιστορία, η γλώσσα και οι υπερβατικοί δεσμοί πολιτισμού, παράδοσης, καταγωγής και πεπρωμένου.

Ο Τραμπ στην ομιλία του τήρησε ένα «σενάριο» ήταν συγκρατημένος κάτι που έως τώρα σπάνια το είδαμε από τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Καθώς επαινούσε τον οικοδεσπότη του, χρησιμοποίησε έναν «σκυθρωπό» τόνο στην ομιλία του . Υπήρξαν μερικές από τις χαρακτηριστικές στιγμές αυτοσυγχαρητηρίων όταν ότι έκανε την Αμερική «την πιο καυτή χώρα στον κόσμο» από τότε που επέστρεψε στο αξίωμα, και όταν αστειεύτηκε για το πώς ήλπιζε να είναι ο μόνος πρόεδρος που θα είχε δύο κρατικές επισκέψεις, προκάλεσε ακόμη και μερικά γέλια στους παρεβρισκόμενους.