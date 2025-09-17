Ομπάμα: Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν άνευ προηγούμενου «πολιτική κρίση» μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Για μια πολιτική κρίση στις Ηνωμένες Πολιτείες «που δεν έχουμε ξαναδεί» εξ αιτίας της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, προειδοποίησε ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα.

Σε εκδήλωση στην Πενσυλβάνια ο Ομπάμα ανέφερε ότι δεν γνώριζε τον Κερκ και διαφωνούσε με πολλές από τις απόψεις του, αλλά χαρακτήρισε τη δολοφονία «φρικτή και τραγωδία». Προέτρεψε δε τους Αμερικανούς να «σεβαστούν το δικαίωμα των άλλων ανθρώπων να λένε πράγματα με τα οποία διαφωνούμε βαθιά».

Ο Ομπάμα έστρεψε τα βέλη του κατά του Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας: «Νομίζω ότι σε στιγμές σαν κι αυτή, όταν οι εντάσεις είναι υψηλές, τότε μέρος της δουλειάς του προέδρου είναι να ενώνει τους ανθρώπους». Επέκρινε δε τα σχόλια του Προέδρου των ΗΠΑ προς τους πολιτικούς του αντιπάλους και αναφέρθηκε σε προηγούμενους Ρεπουμπλικάνους προέδρους οι οποίοι, όπως είπε, τόνιζαν την εθνική ενότητα σε στιγμές υψηλής έντασης.

Ο Ομπάμα είπε ότι δεν χρησιμοποίησε μια μαζική ένοπλη επίθεση του 2015 από έναν λευκό ρατσιστή σε μια μαύρη εκκλησία στη Νότια Καρολίνα για να επιτεθεί στους πολιτικούς του εχθρούς και επεσήμανε ότι μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ο Πρόεδρος Τζορτζ Μπους «έκανε ό,τι μπορούσε για να πει: «Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο ενάντια στο Ισλάμ»».

«Και έτσι, όταν ακούω όχι μόνο τον νυν πρόεδρό μας, αλλά και τους βοηθούς του, οι οποίοι έχουν ιστορικό να αποκαλούν τους πολιτικούς αντιπάλους «παράσιτα», εχθρούς που πρέπει να «στοχευτούν», αυτό μιλάει για ένα ευρύτερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή και κάτι με το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι μας», είπε ο Ομπάμα.

Σε δήλωσή του στο BBC, ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου απέρριψε τους ισχυρισμούς και κατηγόρησε τον Ομπάμα ότι υποδαύλισε τη διχόνοια όσο ήταν πρόεδρος. «Ο Ομπάμα χρησιμοποίησε κάθε ευκαιρία για να σπείρει διχασμό και να φέρει τους Αμερικανούς τον έναν εναντίον του άλλου», δήλωσε ο εκπρόσωπος και συμπλήρωσε: «Η διχόνοια του έχει εμπνεύσει γενιές Δημοκρατικών να συκοφαντούν τους αντιπάλους τους ως «αξιοθρήνητους» ή «φασίστες» ή «Ναζί».»

Μετά την αποχώρησή τους από το αξίωμα, οι πρόεδροι των ΗΠΑ γενικά τείνουν να μετριάζουν την κριτική προς τους διαδόχους τους, ωστόσο τους τελευταίους μήνες ο Ομπάμα έχει επικρίνει τις κινήσεις του Τραμπ κατά των πανεπιστημίων και των δικαστών και έχει επίσης επικρίνει τους ηγέτες του Δημοκρατικού κόμματος επειδή δεν αντιδρούν πιο έντονα στις πολιτικές του Λευκού Οίκου.