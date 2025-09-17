Βρετανός δικαστής μπλοκάρει τις απελάσεις μεταναστών βάσει συμφωνίας μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού

Ένας Βρετανός δικαστής μπλόκαρε προσωρινά την κυβέρνηση από το να στείλει έναν αιτούντα άσυλο που διέσχισε τη Μάγχη πίσω στη Γαλλία, καθυστερώντας την πρώτη απέλαση βάσει συμφωνίας μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού. Η απόφαση αφορά ένας 25χρονο άνδρα από την Ερυθραία που επρόκειτο να αναχωρήσει από τη Βρετανία την Τετάρτη με εμπορική πτήση.

Η απέλαση ακυρώθηκε μετά την έφεση των δικηγόρων του, καθώς ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Κλάιβ Σέλτον χορήγησε «μια σύντομη περίοδο προσωρινής ανακούφισης», ώστε ο άνδρας να μπορέσει να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν τον ισχυρισμό του ότι είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων.

Οι δικηγόροι του υπουργείου Εσωτερικών υποστήριξαν ότι ο άνδρας, του οποίου η ταυτότητα δεν μπορεί να αποκαλυφθεί για νομικούς λόγους, θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε ζητήσει άσυλο στη Γαλλία.

Η απόφαση αποτελεί οπισθοδρόμηση για τις προσπάθειες του πρωθυπουργού Κιρ Σταρμερ να σταματήσει τους ανθρώπους που διασχίζουν τη Μάγχη από τη Γαλλία με μικρές βάρκες. Η κυβέρνηση θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης και παρά την απόφαση του δικαστηρίου, οι πρώτες απελάσεις προς τη Γαλλία αναμένεται να πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα.

«Οι προσπάθειες της τελευταίας στιγμής να ματαιωθεί μια απέλαση είναι απαράδεκτες και θα τις καταπολεμήσω σε κάθε βήμα», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ. «Οι μετανάστες που αποφασίζουν ξαφνικά ότι είναι σύγχρονοι σκλάβοι την παραμονή της απέλασής τους, έχοντας ποτέ πριν κάνει τέτοιο ισχυρισμό, χλευάζουν τους νόμους μας και τη γενναιοδωρία αυτής της χώρας» σημείωσε επίσης.

Περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι έχουν κάνει το πέρασμα της Μάγχης φέτος, μια μείωση σε σχέση με τους 37.000 που έφτασαν πέρυσι. Δεκάδες έχουν πεθάνει τα τελευταία χρόνια προσπαθώντας να διασχίσουν μια από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς στον κόσμο με υπερπλήρεις βάρκες.

