Κύπρος: Εγκρίθηκε η εθελοντική στράτευση των γυναικών

Κόσμος

Κύπρος: Εγκρίθηκε η εθελοντική στράτευση των γυναικών

ΑΠΕ- ΜΠΕ/ΚΥΠΕ/ΚΑΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η θητεία των γυναικών που επιθυμούν τη στράτευσή τους θα έχει διάρκεια από 6-14 μήνες.

Εθελοντική υπηρεσία στις ένοπλες δυνάμεις της Κύπρου θα έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν οι Κύπριες από τα τέλη Οκτωβρίου. Η θητεία των γυναικών που επιθυμούν τη στράτευσή τους θα έχει διάρκεια από 6-14 μήνες.

Όπως μετέδωσε το ΡΙΚ το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε το διάταγμα για την εθελοντική στράτευση γυναικών, για τις κλάσεις 2017 – 2025. Ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, δήλωσε πως η κατάταξη έχει προγραμματιστεί για τις 30 και 31 Οκτωβρίου.

Εξήγησε πως κάθε γυναίκα που επιθυμεί να στρατευθεί, θα καταταγεί αρχικά στο ΚΕΝ Λεμεσού και απ’ εκεί και πέρα θα εκδηλώσει ενδιαφέρον για την μονάδα στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί.

Ο Κύπριος υπουργός Άμυνας σημείωσε πως με την συγκεκριμένη απόφαση, αναγνωρίζεται ο ρόλος και το δικαίωμα των γυναικών να συμμετέχουν ενεργά στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

