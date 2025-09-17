Ισραήλ: Περίπου 550 Παλαιστίνιοι έφυγαν σήμερα από τη Γάζα, οι περισσότεροι για θεραπεία στο εξωτερικό

Περίπου 550 Παλαιστίνιοι από τη Γάζα έφυγαν σήμερα από τη Λωρίδα προς διάφορες χώρες, σε μια κίνηση που συντονίστηκε από τον Συντονιστή Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη του Ισραήλ.

Οι περισσότεροι από όσους έφυγαν σήμερα από τη Γάζα είναι άρρωστοι Παλαιστίνιοι και οι φροντιστές τους, αναφέρει η COGAT.

Η COGAT αναφέρει ότι κατευθύνθηκαν προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, τη Ρουμανία και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Μέχρι στιγμής, πάνω από 5.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τη Λωρίδα της Γάζας μέσω του περάσματος Αλένμπι ή του αεροδρομίου Ραμόν», προσθέτει.

Πηγή: Times of Israel