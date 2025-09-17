Logo Image

Ισραήλ: Περίπου 550 Παλαιστίνιοι έφυγαν σήμερα από τη Γάζα, οι περισσότεροι για θεραπεία στο εξωτερικό

Κόσμος

Ισραήλ: Περίπου 550 Παλαιστίνιοι έφυγαν σήμερα από τη Γάζα, οι περισσότεροι για θεραπεία στο εξωτερικό

REUTERS/Mahmoud Issa

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η COGAT

Περίπου 550 Παλαιστίνιοι από τη Γάζα έφυγαν σήμερα από τη Λωρίδα προς διάφορες χώρες, σε μια κίνηση που συντονίστηκε από τον Συντονιστή Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη του Ισραήλ.

Οι περισσότεροι από όσους έφυγαν σήμερα από τη Γάζα είναι άρρωστοι Παλαιστίνιοι και οι φροντιστές τους, αναφέρει η COGAT.

Η COGAT αναφέρει ότι κατευθύνθηκαν προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, τη Ρουμανία και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Μέχρι στιγμής, πάνω από 5.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τη Λωρίδα της Γάζας μέσω του περάσματος Αλένμπι ή του αεροδρομίου Ραμόν», προσθέτει.

Πηγή: Times of Israel 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube