Μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ανακοίνωσε η Fed

Σε μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης (στο εύρος του 4,00% – 4,25%) προχώρησε η Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ για πρώτη φορά φέτος.

Η απόφαση της FED έρχεται καθώς τα αναιμικά στοιχεία της αμερικανικής αγοράς εργασίας που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα και ο κίνδυνος επιδείνωσής τους απεδείχθησαν τελικά ισχυρότερα του φόβου ότι οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ θα επιδεινώσουν τον πληθωρισμό.

«Η αύξηση των θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί και το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί, αλλά παραμένει χαμηλό», ανέφερε η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι η «ισορροπία των κινδύνων» έχει μετατοπιστεί υπέρ της ανάγκης για τόνωση της απασχόλησης έναντι των ανησυχιών για τον πληθωρισμό.