Logo Image

Μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ανακοίνωσε η Fed

Κόσμος

Μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ανακοίνωσε η Fed

EPA/SHAWN THEW

Για πρώτη φορά φέτος

Σε μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης (στο εύρος του 4,00% – 4,25%) προχώρησε η Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ για πρώτη φορά φέτος.

Η απόφαση της FED έρχεται καθώς τα αναιμικά στοιχεία της αμερικανικής αγοράς εργασίας που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα και ο κίνδυνος επιδείνωσής τους απεδείχθησαν τελικά ισχυρότερα του φόβου ότι οι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ θα επιδεινώσουν τον πληθωρισμό.

«Η αύξηση των θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί και το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί, αλλά παραμένει χαμηλό», ανέφερε η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι η «ισορροπία των κινδύνων» έχει μετατοπιστεί υπέρ της ανάγκης για τόνωση της απασχόλησης έναντι των ανησυχιών για τον πληθωρισμό.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube