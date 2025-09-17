Βραζιλία: Ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου πάσχει από νεφρική δυσλειτουργία, παραμένει στο νοσοκομείο

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος, πάσχει από νεφρική δυσλειτουργία και θα πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι θεράποντες ιατροί.

Σε κατ’ οίκον περιορισμό από τις αρχές Αυγούστου, ο πρώην αρχηγός του κράτους (2019-2022) διακομίστηκε χθες το απόγευμα στην ιδιωτική κλινική DF Star λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας, σύμφωνα με την οικογένειά του.

Ο Μπολσονάρου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδίως αφότου μαχαιρώθηκε στην κοιλιακή χώρα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2018. Έκτοτε έχει υποβληθεί σε τουλάχιστον έξι χειρουργικές επεμβάσεις, με πιο πρόσφατη εκείνη του Απριλίου η οποία διήρκησε σχεδόν 12 ώρες.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν της DF Star, ο Μπολσονάρου εισήχθη στην κλινική «αφυδατωμένος, παρουσιάζοντας ταχυκαρδία και χαμηλή αρτηριακή πίεση». Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν «αναιμία και εξασθένηση της νεφρικής λειτουργίας» και ο πρώην πρόεδρος θα παραμείνει σήμερα υπό ιατρική παρακολούθηση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν χρήζει περαιτέρω νοσηλείας.

Την Τρίτη ο μεγαλύτερος γιος του, ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, δήλωσε ότι ο πατέρας του έκανε εμετούς και είχε επίμονο λόξυγκα που τον άφησε «χωρίς ανάσα για σχεδόν δέκα δευτερόλεπτα». Την Κυριακή είχε δεχθεί ιατρική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης της χειρουργικής αφαίρεσης δερματικών βλαβών.

Κάθειρξη 27 ετών

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας καταδίκασε την Πέμπτη τον 70χρονο Μπολσονάρου σε κάθειρξη 27 ετών και τριών μηνών για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον σημερινό πρόεδρο της χώρας, τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης σκοπεύουν να εξαντλήσουν όλα τα ένδικα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να ανατρέψουν την απόφαση. Μέχρι τότε, ο 70χρονος Μπολσονάρου δεν θα οδηγηθεί στη φυλακή και θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Πηγή: ΑΜΠΕ