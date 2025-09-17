Σμότριτς: Η Γάζα είναι μια «φλέβα χρυσού» για το real estate και μιλάμε με τις ΗΠΑ για τον διαμοιρασμό της

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε ότι η Λωρίδα της Γάζας είναι μια «φλέβα χρυσού» για το real estat και ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με τους Αμερικανούς για το πώς να την μοιράσουν τον παράκτιο θύλακα μετά τον πόλεμο.

Υπάρχει «ένας πλούτος ακινήτων» στη Γάζα που «γίνεται απόσβεση» και έχουν «ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς», αναφέρουν τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, είπε ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών σε ένα συνέδριο ακινήτων στο Τελ Αβίβ.

«Έχουμε επενδύσει πολλά χρήματα σε αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να δούμε πώς θα μοιράσουμε τη γη σε ποσοστά», λέει ο Σμότριτς, προσθέτοντας ότι «την κατεδάφιση, το πρώτο στάδιο στην ανανέωση της πόλης, την έχουμε ήδη κάνει. Τώρα απλώς πρέπει να χτίσουμε».

Το σχέδιο Τραμπ για τη «Ριβιέρα» στη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει κατά καιρούς μιλήσει για την επιθυμία του να μετατρέψει τη Λωρίδα της Γάζας σε μια αμερικανικά ελεγχόμενη «Ριβιέρα» σε μια κίνηση που θα οδηγήσει μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού να ενθαρρυνθεί να φύγει μετά τον πόλεμο. Τον περασμένο μήνα, η Washington Post ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξέταζε μια πρόταση για την μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Γάζας, η οποία θα έθετε τη Λωρίδα υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ για μια δεκαετία και θα πλήρωνε περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού της για να μετεγκατασταθεί, πολλοί από τους οποίους θα ήταν μόνιμοι.

Τα σχέδια του Τραμπ έχουν απορριφθεί από τους Παλαιστίνιους, τον αραβικό κόσμο και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν έχει σχέδια για την επανακατοίκηση της Λωρίδας, αλλά ακροδεξιά μέλη της κυβέρνησής του, συμπεριλαμβανομένου του Σμότριτς, προωθούν ενεργά σχέδια για να το πράξουν.

Αποστάσεις Σμότριτς από Νετανιάχου για την «υπερ-Σπάρτη»

Ο Σμότριτς αποκηρύσσει επίσης τη δήλωση του Νετανιάχου τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει αυξανόμενη απομόνωση και μπορεί να χρειαστεί να γίνει μια αυτοδύναμη οικονομία με «αυταρχικά χαρακτηριστικά» και ένα είδος «υπερ-Σπάρτης».

«Δεν συμφωνώ με τα λόγια του πρωθυπουργού και πραγματικά δεν μου άρεσε η σύγκριση με τη Σπάρτη», λέει.

Τα σχόλια του Νετανιάχου προκάλεσαν έντονη κριτική από επικεφαλής της αντιπολίτευσης και επιχειρηματίες και ακολουθήθηκαν από πτώση της αξίας των μετοχών στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ.

Απαντώντας, ο πρωθυπουργός δήλωσε την Τρίτη ότι είχε «πλήρη εμπιστοσύνη» στην ισραηλινή οικονομία και προσπάθησε να διευκρινίσει ότι τα σχόλιά του επικεντρώνονταν στις αμυντικές βιομηχανίες και όχι στην ευρύτερη οικονομία.

Πηγή: Times of Israel