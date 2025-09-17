Χιλιάδες διαδηλωτές στο Λονδίνο κατά της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στο κέντρο του Λονδίνου κατά της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο για διήμερη επίσημη επίσκεψη. Τουλάχιστον 1600 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν για να επιτηρούν τους διαδηλωτές.

«Οι μετανάστες είναι ευπρόσδεκτοι, ο Τραμπ δεν είναι ευπρόσδεκτος», «Όχι στον ρατσισμό, όχι στον Τραμπ», «Βομβαρδίστε παιδιά στη Γάζα και γιορτάστε στο Ηνωμένο Βασίλειο», ήταν ορισμένα από τα συνθήματα που έγραφαν τα πλακάτ των διαδηλωτών.

«Θέλουμε να δώσουμε στους Βρετανούς (…) τη δυνατότητα να εκφράσουν το μίσος τους προς τον Ντόναλντ Τραμπ, την πολιτική του, τον ρατσισμό του», δήλωσε στο AFP η Ζόι Γκάρντνερ, του συνασπισμού “Stop Trump” που οργάνωσε τη διαδήλωση. «Φοβάμαι για τον τρόπο με τον οποίο άνδρες πραγματικά κακοί έχουν εισβάλλει στον κόσμο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Τζο Ουίλιαμσον, μια διαδηλώτρια ηλικίας 58 ετών.

«Είχαμε μια μεγάλη διαδήλωση εδώ αυτό το Σαββατοκύριακο, πολύ ρατσιστική και θέλουμε να εκφράσουμε τη γνώμη μας», συμπλήρωσε η ίδια, αναφερόμενη σε μια συγκέντρωση που οργάνωσε η ακροδεξιά, με τη συμμετοχή τουλάχιστον 110.000 ανθρώπων. Τουλάχιστον 1600 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν για να επιτηρούν τους διαδηλωτές, ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.