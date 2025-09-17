Γαλλία: Η Εθνική Βιβλιοθήκη θέλει να αποκτήσει τα χειρόγραφα της «Μαντλέν του Προυστ»

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας (BnF) ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκινά «μια έκτακτη συνδρομή» για την απόκτηση σχεδόν 900 χειρογράφων και εγγράφων του συγγραφέα Μαρσέλ Προυστ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη διάσημη «μαντλέν» του.

Η BnF τόνισε ότι ελπίζει να συγκεντρώσει 7,7 εκατομμύρια ευρώ από δωρεές με αυτήν τη συνδρομή, η οποία θα είναι ανοιχτή έως τις 31 Δεκεμβρίου και κάλεσε «το ευρύ κοινό να συνεισφέρει».

«Η ανακάλυψη αυτής της ανεκτίμητης και προηγουμένως άγνωστης συλλογής αποτελεί γεγονός για τη χώρα μας. Με αυτά τα νέα κομμάτια, η BnF θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει τις συλλογές της και να διατηρήσει τον μεγαλύτερο θησαυρό του Προυστ στον κόσμο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρόεδρός της, Ζιλ Πεκού.

Τι περιλαμβάνει η συλλογή

Η συλλογή που αποτελείται από αδημοσίευτες σελίδες από το «Αναζητώντας τον Χαμένο Χρόνο», ποιήματα, σχέδια, άρθρα και επιστολές, παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί στα κεντρικά γραφεία του οίκου Sotheby’s στο Παρίσι, όπου διατίθεται προς πώληση από τους ιδιοκτήτες της, τους κληρονόμους μιας ανιψιάς του συγγραφέα.

Μεταξύ των γραπτών, υπάρχουν έγγραφα που αποκαλύπτουν τη διαδικασία συγγραφής του επεισοδίου της μαντλέν, μιας από τις πιο διάσημες σελίδες του έργου του Μαρσέλ Προυστ.

«Περιλαμβάνει χειρόγραφα από το 1907 έως το 1909, μέσα από τέσσερα στάδια που περιλαμβάνουν ένα κομμάτι μπαγιάτικο ψωμί, στη συνέχεια μια φρυγανισμένη φέτα, ένα παξιμάδι και τέλος μια μαντλέν», τόνισε η BnF.

Στο έργο του «Από τη μεριά του Σουάν», ο Προυστ γράφει: «Και ξαφνικά η ανάμνησή μου επέστρεψε. Αυτή η γεύση ήταν αυτή του μικρού κομματιού μαντλέν που τα κυριακάτικα πρωινά στο Κομπραί, όταν πήγαινα να της πω καλημέρα στο δωμάτιό της, μου πρόσφερε η θεία μου Λεονί αφού το βουτούσε στο τσάι της ή στο τίλιο. Η θέα της μικρής μαντλέν δεν μου θύμιζε τίποτα πριν τη δοκιμάσω (…)».

Η έκφραση «μαντλέν του Προυστ» χρησιμοποιείται έκτοτε συχνά για να ανακαλέσει στοιχεία – αντικείμενα, ήχους, μυρωδιές – που φέρνουν στο μυαλό βαθιές αναμνήσεις.

Πηγή: ΑΜΠΕ