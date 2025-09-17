Logo Image

Ζελένσκι: Πύραυλοι αεράμυνας μέσα στο νέο πακέτο που ενέκριναν οι ΗΠΑ

REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι ανάμεσα πυραυλικά συστήματα αεράμυνας περιλαμβάνονται στο πακέτο που ενέκρινε χθες η Ουάσινγκτον στο πλαίσιο του μηχανισμού PURL.

«Λάβαμε περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια από τους εταίρους μας ειδικά για το PURL. Θα λάβουμε επιπλέον κεφάλαια για τον Οκτώβριο, νομίζω ότι άλλα 3,5 έως 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα ο Ζελένσκι

«Τα δύο πρώτα πακέτα των 500 εκατομμυρίων δολαρίων, σίγουρα θα περιλαμβάνουν πυραύλους για Patriot και Himars».

