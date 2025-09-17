Προειδοποίηση ΟΗΕ για τις προμήθειες στη βόρεια Γάζα που μαστίζεται από λιμό μετά το κλείσιμο του περάσματος από το Ισραήλ

Τα Ηνωμένα Έθνη εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες την Τετάρτη σχετικά με την εξάντληση τροφίμων και άλλων προμηθειών στη βόρεια Γάζα, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι βίωναν ήδη λιμό, αφότου το Ισραήλ έκλεισε το μοναδικό πέρασμα εκεί την περασμένη εβδομάδα.

Το Ισραήλ ξεκίνησε την πολυαναμενόμενη χερσαία επίθεσή του στην πόλη της Γάζας στο βορρά την Τρίτη και εντείνει τις προσπάθειές του για να εκκενώσει την πόλη από τους αμάχους ανοίγοντας μια επιπλέον διαδρομή προς τα νότια.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν βρει καταφύγιο στην πόλη και πολλοί διστάζουν να ακολουθήσουν τις εντολές του Ισραήλ να μετακινηθούν λόγω των κινδύνων στην πορεία, των άθλιων συνθηκών, της έλλειψης τροφίμων στη νότια περιοχή και του φόβου για μόνιμο εκτοπισμό.

Ανησυχία για τα αποθέματα καυσίμων και τροφίμων

«Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την εξάντληση των αποθεμάτων καυσίμων και τροφίμων σε λίγες μέρες, καθώς δεν υπάρχουν πλέον άμεσα σημεία εισόδου βοήθειας στη βόρεια Γάζα και ο ανεφοδιασμός από νότο προς βορρά καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολος λόγω της αυξανόμενης συμφόρησης και της ανασφάλειας στους δρόμους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ (OCHA).

Το πέρασμα Zikim έκλεισε στις 12 Σεπτεμβρίου και καμία ομάδα βοήθειας δεν έχει καταφέρει να εισάγει προμήθειες έκτοτε, ανέφερε.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Αργά την Τρίτη, δήλωσε ότι θα επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη βόρεια Γάζα, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Το Ισραήλ ελέγχει κάθε πρόσβαση στη Γάζα και λέει ότι επιτρέπει την επαρκή επισιτιστική βοήθεια στον θύλακα, όπου βρίσκεται σε πόλεμο με τους Παλαιστίνιους μαχητές της Χαμάς εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Κατηγορεί τη Χαμάς ότι κλέβει βοήθεια, κάτι που οι μαχητές αρνούνται.

Ένα παγκόσμιο παρατηρητήριο πείνας δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η πόλη της Γάζας και οι γύρω περιοχές υπέφεραν επίσημα από λιμό και ότι ήταν πιθανό να εξαπλωθεί.

Πηγή: Reuters