Ευρωβουλευτές μηνύουν την φον ντερ Λάιεν για δυσφήμιση μετά το «φίλοι του Πούτιν»

Ευρωβουλευτής που ηγήθηκε μιας ανεπιτυχούς πρότασης μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προσέφυγε εναντίον της για δυσφήμιση, ισχυριζόμενος ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπαινίχθηκε ότι λάμβανε εντολές από τη Ρωσία.

Ο Ρουμάνος ευρωβουλευτής Γκεόργκε Πιπερέα, από την δεξιά ομάδα European Conservatives and Reformists (ECR), δήλωσε ότι η πρόεδρος της Επιτροπής επέλεξε να του «επιτεθεί προσωπικά» κατά τη διάρκεια των δηλώσεών της στον διάλογο για τη μομφή.

Ο Πιπερέα θέλει επίσημη δημόσια συγγνώμη για τα σχόλια της προέδρου της Κομισιόν, τα οποία, όπως είπε, περιλάμβαναν ισχυρισμούς ότι οι υπογράφοντες ήταν «φίλοι του Πούτιν», «ακροδεξιοί» και διαδίδουν «θεωρίες συνωμοσίας». Ένας «σημαντικός αριθμός» αυτών των υπογραφόντων έχει συμμετάσχει στην αγωγή, πρόσθεσε ο ευρωβουλευτής.

Η υπόθεση κατατέθηκε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ακόμη δεν έχει αποφανθεί για το αν είναι παραδεκτή. Ενώ οι υποθέσεις δυσφήμισης συνήθως χειρίζονται τα εθνικά δικαστήρια — καθώς το ΔΕΕ αποφασίζει μόνο για το δίκαιο της ΕΕ — ο Πιπερέα επικαλείται άρθρο της Συνθήκης που ίδρυσε την ΕΕ ως νομική βάση. Το άρθρο αυτό αναφέρει ότι η ΕΕ πρέπει να «επιδιορθώνει κάθε ζημία που προκαλείται από τα όργανά της ή από τους υπαλλήλους της κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους».

Η Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει.

«Μαριονέτες του Πούτιν»

Στη συζήτηση για τη μομφή τον Ιούλιο στο Στρασβούργο, η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι τα επιχειρήματα του Πιπερέα προέρχονταν «ακριβώς από το παλαιότερο εγχειρίδιο των ακροδεξιών».

«Βλέπουμε την ανησυχητική απειλή από ακροδεξιά κόμματα που θέλουν να πολώσουν τις κοινωνίες μας με παραπληροφόρηση», είπε η πρόεδρος της Επιτροπής, προσθέτοντας ότι υπάρχουν «αρκετές αποδείξεις ότι πολλοί υποστηρίζονται από τους εχθρούς μας και από τους μαριονετιστές τους στη Ρωσία ή αλλού».

Ο Μάνφρεντ Βέμπερ, πρόεδρος του Κέντρου-Δεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και συμμάχου της φον ντερ Λάιεν, περιέγραψε τους υπογράφοντες την πρόταση μομφής ως «μαριονέτες του Πούτιν», προσθέτοντας ότι «ο Πούτιν θα χαρεί με αυτά που κάνουν οι φίλοι του εδώ». Η πρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Ιράτσε Γκαρσία, αναφέρθηκε επίσης στον Πιπερέα και στους υπογράφοντες της πρότασης ως συμμάχους του Πούτιν.

Ο Πιπερέα κατέθεσε την πρόταση μομφής, η οποία προκάλεσε συζήτηση και ψηφοφορία κατά της φον ντερ Λάιεν στα μέσα Ιουλίου, αφού συγκέντρωσε αρκετές υπογραφές ενάντια στα μυστικά μηνύματα της το 2021 με τον Albert Bourla, διευθύνοντα σύμβουλο της φαρμακευτικής γιγάντιας Pfizer.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη μομφή τον Ιούλιο, ο Πιπερέα κατηγόρησε την «μη δημοκρατική» Επιτροπή ότι καθιστά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην ΕΕ «αδιαφανή και αυθαίρετη», αυξάνοντας έτσι «τους φόβους για κατάχρηση και διαφθορά».

Με πληροφορίες από POLITICO