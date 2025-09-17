Γάζα: Αναφορές Παλαιστινίων για 40 νεκρούς μετά από ισραηλινές επιδρομές – Παιδιατρικό νοσοκομείο έγινε στόχος drone

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας στις τελευταίες επιδρομές του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων 30 στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές που διοικούνται από τη Χαμάς.

Αναφέρουν επίσης μια επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ένα εξειδικευμένο παιδιατρικό νοσοκομείο, η οποία δεν προκάλεσε θύματα, αλλά ανάγκασε νεαρούς ασθενείς και τις οικογένειές τους να βγουν έξω.

Μια ημέρα αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε την έναρξη της χερσαίας επίθεσής του για την κατάληψη του ελέγχου του κύριου αστικού κέντρου της Γάζας, τα άρματα μάχης κινήθηκαν σε μικρές αποστάσεις προς τις κεντρικές και δυτικές περιοχές της πόλης από τρεις κατευθύνσεις, αλλά δεν αναφέρθηκε σημαντική πρόοδος.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις επικεντρώνονται στο να οδηγήσουν τους πολίτες νότια και ότι οι μάχες θα ενταθούν τον επόμενο ή δύο μήνες.

Βομβαρδισμός στο παιδιατρικό νοσοκομείο

Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης που διοικείται από τη Χαμάς αναφέρει ότι ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έριξε χειροβομβίδες σε έναν όροφο του παιδιατρικού νοσοκομείου Ραντίσι. Δεν αναφέρθηκαν θύματα, αλλά το υπουργείο ανέφερε ότι περίπου 40 οικογένειες πήραν τα παιδιά τους μακριά.

«Αυτό το νοσοκομείο είναι η μόνη εξειδικευμένη εγκατάσταση για παιδιά με καρκίνο, νεφρική ανεπάρκεια και άλλες απειλητικές για τη ζωή παθήσεις – αλλά ακόμη και αυτά τα σοβαρά άρρωστα παιδιά δεν γλιτώνουν από τον αδιάκοπο βομβαρδισμό», λέει ο Fikr Shalltoot, διευθυντής της Γάζας στο βρετανικό φιλανθρωπικό ίδρυμα Medical Aid for Palestines.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Τα στοιχεία της Χαμάς δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτούν και δεν κάνουν διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών.

Πηγή: Times of Israel