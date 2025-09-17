Logo Image

Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν τέσσερις πολιτοφυλακές που συνδέονται με το Ιράν ως τρομοκρατικές οργανώσεις

REUTERS/Nathan Howard/Pool

Αυστηρή δήλωση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο

Οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τέσσερις ομάδες πολιτοφυλακής που συνδέονται με το Ιράν ως ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις την Τετάρτη, δήλωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι ομάδες είναι οι Harakat al-Nujaba, Kata’ib Sayyid al-Shuhada, Harakat Ansar Allah al-Awfiya και Kata’ib al-Imam Ali, ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του. Και οι τέσσερις έχουν αναφερθεί προηγουμένως ως Ειδικά Ορισμένοι Παγκόσμιοι Τρομοκράτες και Kata’ib Sayyid al-Shuhada το 2023, ανέφερε.

«Ομάδες πολιτοφυλακής που συνδέονται με το Ιράν έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη και σε βάσεις που φιλοξενούν δυνάμεις των ΗΠΑ και του Συνασπισμού, συνήθως χρησιμοποιώντας προσωπεία ή ομάδες πληρεξουσίων για να συγκαλύψουν τη συμμετοχή τους», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε ανακοίνωσή του.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το Ιράν τον κορυφαίο χορηγό της κρατικής τρομοκρατίας στον κόσμο.

Πηγή: Reuters

